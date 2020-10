Huấn Hoa Hồng bị công an triệu tập vì cắt ghép hình ảnh VTV

(Kiến Thức) - Cục An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an đã triệu tập Bùi Xuân Huấn tức Huấn "Hoa Hồng tại cơ quan Công an Huấn Hoa Hồng thừa nhận hành vi cắt ghép video làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của VTV.