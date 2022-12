“Hốt bạc” từ dịch vụ ăn theo đăng kiểm

Trong khi đó, tình trạng tại tỉnh Bình Dương cũng tương tự. Tại Trung tâm Đăng kiểm 61-6D những ngày gần đây, số lượng phương tiện đăng kiểm tăng đột biến, có nơi tăng đến 150% so với ngày thường, trung tâm phải tăng giờ làm từ 6 giờ 30, nghỉ lúc 19 giờ tối. Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-03D cho biết, lượng xe tới đăng kiểm trong ngày 27-12 là 140 phương tiện, tăng hơn gấp đôi so với trước đó, trong đó có cả các xe mang biển số từ TPHCM và các tỉnh. Bình Dương có 12 trung tâm đăng kiểm, chủ yếu trên địa bàn TP Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, trong những ngày qua được yêu cầu hoạt động tối đa công suất, sắp xếp nhân sự phù hợp để làm thêm giờ và làm thêm ngày thứ bảy…

Tỉnh Đồng Nai hiện có 6 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động nhưng do lượng xe từ TPHCM, Bình Dương đưa xe về đăng kiểm tăng đột biến nên xếp hàng dài. Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6005D, từ sáng sớm đã có hàng trăm xe ô tô các loại xếp thành 2 hàng dài chờ đăng kiểm. Còn tại Trung tâm Đăng kiểm 6001S, lượng xe đăng kiểm lên tới khoảng 300 xe/ngày, tăng hơn 50% so với ngày bình thường. Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo 6 trung tâm đăng kiểm làm tăng ca, tăng giờ từ sáng sớm đến 19 giờ tối để đảm bảo công tác đăng kiểm cho người dân; khuyến cáo đến các chủ xe, doanh nghiệp nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đến đăng kiểm.

Thế nhưng, tại nhiều tỉnh tình trạng quá tải vẫn tiếp diễn. Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-01S (tỉnh Long An), hàng trăm phương tiện xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định. Trung tâm phải cho nhân viên tăng thời gian làm việc lên 12 giờ/ngày. Vì lượng xe quá đông nên trung tâm đã phân công lực lượng bảo vệ túc trực bên ngoài để điều tiết, Thanh tra giao thông và CSGT cũng hỗ trợ giữ gìn trật tự khu vực. Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-02D (cũng trên địa bàn tỉnh Long An) cũng xảy ra tình trạng tương tự, lượng xe đến đăng kiểm xếp hàng từ trong trung tâm kéo dài ra cặp theo tuyến quốc lộ 1A.

Ngày 28-12, theo ghi nhận của PV báo SGGP từ các trung tâm, trạm đăng kiểm tại TPHCM, tình hình kiểm định đã “dễ thở” hơn. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT giải thích, hiện nay hầu như các phương tiện không còn xếp hàng dài trước các trung tâm đăng kiểm do đổi mới các thủ tục như đăng ký trước qua điện thoại, phát số thứ tự, đến hẹn mới đưa xe tới đăng kiểm. Đồng thời, sở khuyến cáo chủ phương tiện còn hạn đăng kiểm trên 3 ngày không cần thiết phải đăng ký làm kiểm định. Ngoài ra, người dân chủ động sửa chữa lại các hư hỏng hoặc chỉnh lại các chi tiết độ chế nên việc đăng kiểm thuận tiện hơn.

Khám xét trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 28-12, Công an TPHCM cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam liên quan sai phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh thành.

Quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, máy móc… Công an TPHCM cho biết, đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 43 đối tượng để điều tra về các hành vi “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”.

Như Báo SGGP đã thông tin, từ việc phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật (cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, Công an TPHCM đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm tại nhiều TTĐK ở TPHCM và một số tỉnh thành. Từ đó, công an đã khám xét tại các TTĐK gồm: 60-03D (tỉnh Long An), 71-02D (tỉnh Bến Tre), 83-02D (tỉnh Sóc Trăng), 66-02D (tỉnh Đồng Tháp), 63-03D (tỉnh Tiền Giang) và các TTĐK ở TPHCM: 50-15D (TP Thủ Đức), 50-07V (quận Bình Tân), 50-10D (huyện Củ Chi), 50-17D (huyện Nhà Bè), qua đó xác định, giám đốc các TTĐK trên chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng, đo tiêu chuẩn khí thải cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi gần 10 tỷ đồng.

CHÍ THẠCH