Hơn 57 triệu người được chăm lo tết Nhâm Dần 2022

Công tác hỗ trợ chăm lo Tết cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần được Đảng, Nhà nước, các tổ chức, các địa phương, doanh nghiệp... quan tâm chu đáo.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, lãnh đạo Bộ LĐTB&XH thường xuyên gửi báo cáo cập nhật tình hình công tác lao động, việc làm và an sinh xã hội trước, trong và sau Tết. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các chính sách cần được thực hiện đúng, đủ, kịp thời và chu đáo đến tất cả các đối tượng.

"Tổng kinh phí chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người lao động là 9.287 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 57,81 triệu lượt đối tượng" - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết.

"Đặc biệt, theo đề xuất của Ban Bí thư, tất cả các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành đều đã đi thăm, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động làm nhiệm vụ trực trong dịp Tết, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 tại các địa phương, tạo sự lan tỏa, ấm áp toàn xã hội", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Trong báo cáo tình hình chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách và người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 gửi Chính phủ, Bộ LĐTB&XH cho biết, Tết Nguyên đán năm 2022 được tổ chức với phương châm "Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm".

Tổng kinh phí chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán là 9.287 tỷ đồng cho trên 57,81 triệu lượt đối tượng.

Thực hiện chuyển quà kịp thời của Chủ tịch nước cho trên 1,56 triệu đối tượng có công với cách mạng, tổng kinh phí thực hiện gần 480,3 tỷ đồng. Ngoài phần quà của các cơ quan Trung ương, các địa phương đã chủ động trích ngân sách địa phương và nguồn vận động để tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công. Một số địa phương dành nguồn kinh phí lớn cho đối tượng người có công.

Công tác hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán được các địa phương quan tâm. Các địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới trong dịp Tết, bệnh nhân nặng, người đang điều trị COVID-19, nạn nhân chất độc hóa học…

Về công tác hỗ trợ gạo cứu đói và giáp hạt đầu năm 2022: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 quyết định hỗ trợ tổng số 18.687,75 tấn gạo cứu đói cho 1.245.850 nhân khẩu dịp Tết Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho 18 tỉnh. Đồng thời, quyết định xuất cấp 3.738,48 tấn gạo cứu đói cho 43.898 hộ với 210.954 nhân khẩu cho 3 tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ cuối tháng 11 đầu tháng 12/2021. Các địa phương được cấp gạo đã chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ và cấp phát gạo cho người dân nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm không để người dân nào bị thiếu lương thực trong dịp Tết.

Về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có kế hoạch thăm, tặng quà cho gần 7.515 trẻ em tại 37 địa phương với tổng kinh phí 35,29 tỷ đồng từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Một số địa phương quan tâm, dành kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa chăm lo đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Về tình hình lương, thưởng Tết của người lao động và chăm lo hỗ trợ người lao động: Tiền lương bình quân của người lao động năm 2021 ước đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2020 (7,54 triệu đồng/tháng) và tăng 0,9% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng).

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân là 1,36 triệu đồng/người, bằng 58% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2021 (2,34 triệu đồng/người). Tiền thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần bình quân bằng gần 1 tháng lương (6,17 triệu đồng/người), bằng 97% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2021 (6,36 triệu đồng/người), bằng 92,2% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Bên cạnh đó, nhiều chương trình tiếp tục được các địa phương duy trì tổ chức, như chương trình Tấm vé nghĩa tình với việc phát miễn phí vé xe, vé tàu, vé máy bay đưa người lao động về quê đón Tết; chương trình Tết sum vầy tổ chức vui Tết, họp mặt với các gia đình đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Lực lượng quân đội đã phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình Xuân biên cương, ăn Tết cùng nhân dân. Do đã dự kiến năm nay số lượng người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở lại các tỉnh, thành phố lớn sẽ tăng lên, các tỉnh đã lên kế hoạch tập trung chăm lo, hỗ trợ cho người lao động là F0 có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tập trung chăm lo tết cho con em đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật... đặc biệt là trẻ em mất cha, mẹ do COVID-19.