Hơn 500 thai phụ trên 13 tuần ở Hà Nội được tiêm Pfizer

Sáng nay (11/9), Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho phụ nữ mang thai. Đây là lần đầu tiên một đơn vị y tế của Hà Nội triển khai tiêm cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần.. Chia sẻ với báo chí, bác sĩ Trần Quyết Thắng - Trưởng khoa sản Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết trong 2 ngày 11 và 12/9 sẽ có khoảng 1.000 phụ nữ mang thai tới viện để tiêm. Bác sĩ Thắng cho biết thêm, trước khi tiêm, những phụ nữ mang thai phải khám định kỳ hàng tuần và theo dõi sức khoẻ. Những bất thường của thai nhi phải được điều trị ổn định mới được tiêm. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, trong ngày đầu tiên triển khai tiêm vắc xin vẫn chưa có nhiều thai phụ đến tiêm. Mọi công tác khám sàng lọc đối với nhóm đối tượng này cũng được thực hiện kỹ hơn người bình thường. Bác sĩ Thắng khuyến cáo phụ nữ mang thai 13 tuần thai nên tiêm vắc xin sớm, các sớm càng tốt để phòng tránh COVID-19. Vắc xin sử dụng để tiêm cho thai phụ là Pfizer. Đây là loại vắc xin ít có phản ứng, rất phù hợp với cơ địa phụ nữ mang thai. Theo bác sĩ Thắng, người mẹ đã tiêm vắc xin, nếu chẳng may mắc COVID-19 thì triệu chứng giảm hơn so với bình thường, đứa con đã có sẵn sức đề kháng tốt hơn so với mẹ chưa được tiêm. Sau khi tiêm, các thai phụ cũng sẽ phải theo dõi tại chỗ lâu hơn những người khác. Phòng chờ theo dõi sau tiêm của phụ nữ mang thai.

