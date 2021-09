Công nhân người dân tộc bị mắc kẹt ở Hà Nội được tiêm Vero Cell

UBND phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa tiến hành tiêm vắc xin cho hơn 300 công nhân bị mắc kẹt trên địa bàn. Đây là những công nhân người dân tộc đang làm việc tại một công trình trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Do dịch bệnh COVID-19 nên công trình này phải lùi thời gian thi công. Chính vì vậy, hơn 300 công nhân đang làm việc tại công trình này cũng phải tạm dừng hoạt động. Thiếu tá Phan Trần Trung - Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ cho biết, ngay khi công trình dừng hoạt động, nhiều công nhân đã có ý định bỏ về. Chính quyền địa phương đã phải vận động, tuyên truyền để hơn 300 công nhân ở nguyên vị trí. Thiêu tá Trung cho biết thêm, trong thời gian tạm dừng hoạt động, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hơn 300 công nhân này ăn ở tại chính công trình. Chị Vàng Thị Mun (dân tộc Thái, Sơn La) cho biết, đa phần công nhân ở đây đều cùng quê rủ nhau lên Hà Nội làm việc. “Chúng tôi rất bất ngờ khi nhận thông báo được tiêm vắc xin để yên tâm chờ tiếp tục công việc”, chị Mun nói. Vắc xin được tiêm trên địa bàn quận Hoàng Mai là Vero Cell. Trước đây loại vắc xin này hiếm nhưng nay đã có đủ để tiêm trên địa bàn quận Hoàng Mai. Địa bàn quận Hoàng Mai hiện đang được coi là “vùng đỏ” do trên địa bàn có chợ đầu mối, công trình xây dựng, người lao động thuê trọ nhiều. Em Lường Thị Thuỷ (SN 2000, Sơn La) cho biết: "Tuy em có hơi lo lắng nhưng được tiêm vắc xin thời điểm này là sự quan tâm lớn của chính quyền địa phương dành cho công nhân lao động mất việc". Được biết, trong ngày 10/9, điểm tiêm trường THCS Đền Lừ 2 phường Hoàng Văn Thụ thực hiện tiêm 1500 mũi. Thời gian tiêm từ 7h tới 21h hoặc tới khi hết danh sách.

