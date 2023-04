Hội An thu phí tham quan khu phố cổ: Cần ưu tiên người dân bản địa

Theo phương án của TP Hội An, dự kiến từ 15/5 tới đây, thành phố sẽ thu vé vào cửa với du khách trước khi vào khu vực trung tâm phố cổ. Giá vé tham quan cho khách quốc tế là 120.000 đồng/người/vé và 80.000 đồng/người/vé với khách nội địa. Tuy nhiên, trước những ý kiến trái chiều của dư luận, lãnh đạo TP Hội An cho biết, sẽ tổ chức họp với dân để lắng nghe thêm. Hội An sẽ điều chỉnh việc phân luồng bán vé thích hợp nhưng trước mắt chưa dừng chủ trương này.