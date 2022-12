Hội An chiều cuối tuần: Phố lên đèn và nước lên đường

Hội An chiều tối 3/12, lại ngập. Nước lũ bủa vây nhiều nơi. Đường Nguyễn Thái Học. Đường Lê Lợi. Khu vực ven sông Hoài nước ngập ngang bắp chân. Học sinh tan học phải lội về nhà. Thuyền đã xuất hiện trên phố. Du khách đi thuyền tham quan phố cổ. Xích lô cũng là một lựa chọn khi mực nước mới ngang hiên nhà. Hoặc lội bộ giữa dòng nước. Nhiều du khách đang phân vân giữa ngã ba đường. Trải nghiệm Hội An ngày cuối tuần trong cảnh khó quên. Phố lên đèn, nước lênh láng ngoài đường. Xích lô, xe đạp, lội bộ giữa dòng nước. Chợ ven sông chiều cuối tuần vắng vẻ vì nước ngập. Nhưng Hội An vẫn nhộn nhịp theo một cách rất riêng. >>> Mời độc giả xem thêm video Người Hội An dọn dẹp sau khi nước lũ rút (Nguồn: VTV1)

