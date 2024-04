Hạ tuổi nhập ngũ có giải quyết được khủng hoảng thiếu quân ở Ukraine?

Gần một năm sau khi dự luật hạ tuổi nhập ngũ được thông qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cuối cùng đã ký dự luật. Bắt đầu từ ngày 3/4 theo giờ địa phương, độ tuổi nhập ngũ tối thiểu ở Ukraine đã chính thức hạ từ 27 xuống 25. Đã hơn hai năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề trên chiến trường. Về phần Ukraine, quốc gia có dân số nhỏ hơn nhiều so với Nga, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân trầm trọng. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục. Theo Ukraine, Nga đã tăng cường nhịp độ tấn công kể từ mùa xuân năm nay. Ngoài ra, viện trợ từ Mỹ và EU chậm lại, Ukraine phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là thiếu đạn pháo; cùng với đó là thiếu quân, càng gây khó khăn hơn cho Ukraine trên chiến trường. Trước đó vào ngày 30/5/2023, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã thông qua sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự, nội dung chính là hạ độ tuổi tối thiểu để công dân Ukraine nhập ngũ từ 27 tuổi xuống 25 tuổi. Khi đó, Tổng thống Zelensky chưa ký dự luật nên luật chưa có hiệu lực. Mùa đông năm ngoái, ông nói rằng, ông sẽ không ký dự luật trừ khi có lý do mạnh mẽ hơn thuyết phục ông rằng điều đó là cần thiết. Phải đến ngày 2/4 năm nay, Tổng thống Zelensky mới ký. Dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày sau khi nó được ký. Hiện chưa rõ tại sao Tổng thống Zelensky lại đột ngột ký dự luật này? Cũng như không rõ dự luật này sẽ giúp Ukraine có thêm bao nhiêu tân binh sau khi có hiệu lực? Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine vẫn cần huy động thêm từ 450.000 đến 500.000 quân. Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine khi đó là Tướng Zaluzhny cho biết vào thời điểm đó rằng, con số này đã tính đến các kế hoạch và dự đoán của quân đội về những tổn thất có thể xảy ra. Tuy nhiên, Ukraine đã hạ dự báo về việc huy động quân mới. Theo Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Anh (BBC), ngày 3/4, Tổng thống Zelensky nói: "Chúng tôi không cần 500.000 quân". Tuần trước, người kế nhiệm Tướng Zaluzhny là Tướng Syrsky cũng cho biết, Quân đội Ukraine đánh giá các nguồn lực hiện có, nên "giảm đáng kể" số lượng binh sĩ cần được huy động. Theo hãng tin Reuters/Anh, ngoài việc hạ thấp độ tuổi nhập ngũ, Tổng thống Zelensky còn ký hai dự luật khác vào ngày 2/4, một dự luật yêu cầu các công dân nam chưa phục vụ trong quân đội do khuyết tật, phải trải qua một cuộc giám định y tế khác, và hai dự luật khác được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tuyển thêm người vào quân đội. Một số nhà phân tích tin rằng, Tổng thống Zelensky cuối cùng đã ký dự luật hạ thấp độ tuổi nhập ngũ, để tuyển quân nhằm đối phó lại cuộc phản công của Nga. Tổng thống Zelensky cảnh báo hồi đầu năm nay rằng, Nga có thể đang lên kế hoạch cho một làn sóng tấn công mới vào mùa xuân và mùa hè. Trên thực tế, không chỉ Ukraine đang tìm mọi cách để tăng cường sức mạnh quân sự, mà Nga cũng đang mở rộng hơn nữa nguồn lực quân sự của mình. Tổng thống Nga ngày 1/4 ký sắc lệnh tổng thống, tuyên bố chính thức khởi động đợt tuyển quân mùa xuân, với số lượng 150.000 binh sĩ. Theo luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, giới hạn độ tuổi nhập ngũ ở Nga đã được nâng từ 27 lên 30 tuổi. Ukraine đã trải qua tình trạng thiếu quân trong một thời gian. Tháng 2/2022, sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Ukraine tuyên bố thiết quân luật và sau đó bắt đầu huy động dân thường tham gia chiến tranh. Theo thiết quân luật, đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị cấm rời khỏi đất nước. Ban đầu, làn sóng quân tình nguyện đóng vai trò quan trọng trong thành tích của Ukraine trên chiến trường. Nhưng khi chiến tranh tiếp diễn với cường độ ác liệt, số lượng tình nguyện viên giảm dần. Theo thông tin của Reuters vào tháng 1 năm nay, Ukraine cho biết tính đến thời điểm đó, hơn 9.000 trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự đã được đưa ra xét xử. Chế độ tòng quân luôn là một chủ đề nhạy cảm và gây tranh cãi ở Ukraine, nơi đang bị chiến tranh tàn phá. Theo Washington Post, Quốc hội Ukraine đã tranh luận về việc mở rộng nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm nay. Mặc dù Ukraine cho phép nam giới trên 18 tuổi tự nguyện gia nhập quân đội, nhưng luật pháp luôn muốn ngăn chặn việc nam thanh niên bị cưỡng bức tòng quân. Tuy nhiên, trên chiến trường, việc thiếu quân số đã trở thành vấn đề nổi cộm đối với Ukraine. Một số chỉ huy Quân đội Ukraine cho biết, họ rất cần quân tiếp viện, đặc biệt là ở tuyến đầu trong cuộc giao tranh. Một số chỉ huy chiến trường nói rằng, số binh sĩ Ukraine đã chiến đấu hơn hai năm gần như không nghỉ ngơi. Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, ông đang lên kế hoạch thiết lập các cơ chế luân chuyển thường xuyên hơn cho những đơn vị mệt mỏi nhất ở xa tiền tuyến. “Cần phải tính đến thực tế là con người không phải là robot, họ kiệt sức về thể chất và tâm lý…ví dụ, những người đến trung tâm tuyển dụng vào tháng 2/2022, họ cần được nghỉ ngơi và điều trị”, Tướng Syrsky nói. Trên thực tế, một số người tin rằng, độ tuổi nhập ngũ tối thiểu của Ukraine nên tiếp tục được hạ xuống. Tờ Washington Post chỉ ra rằng, lần cuối cùng Mỹ và Anh huy động nhập ngũ, độ tuổi tối thiểu là 18. Còn độ tuổi trung bình của Quân đội Ukraine là trên 40 tuổi. Richard Ballance, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân đội Anh, cho biết, gần đây nam thanh niên thường có tình trạng thể chất tốt hơn. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cũng kêu gọi Ukraine mở rộng phạm vi huy động quân khi ông đến thăm Kiev vào tháng 2. Ông nói: "Tôi hy vọng rằng những người đủ điều kiện phục vụ trong quân đội sẽ làm như vậy. Tôi không thể tin được (giới hạn độ tuổi) bây giờ là 27... Bạn đang chiến đấu cho cuộc sống của mình". Vào tháng 1/2024, Tổng thống Zelensky cho biết, quân số của Lực lượng Vũ trang Ukraine là 880.000 người, nhưng ông không nêu rõ có bao nhiêu người đang chiến đấu trên hơn 1.200 km tiền tuyến ở phía đông nam đất nước. Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Zelensky trong một động thái hiếm hoi, khi công bố số người thiệt mạng của Quân đội Ukraine. Ông cho biết kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Tuy nhiên, các ước tính bên ngoài cho thấy, số người thiệt mạng của Quân đội Ukraine cao hơn con số mà Tổng thống Zelensky tiết lộ. Một số quan chức Mỹ cho biết, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng ít nhất là 70.000 người, số người bị thương lên tới 120.000 người. Hiện tại, xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Tymofi Milovanov, giáo sư tại Trường Kinh tế Kiev ở Ukraine và là cựu bộ trưởng Chính phủ Ukraine, cho rằng, cuộc chiến này có thể tiếp tục trong vài năm: “Đây là một suy nghĩ khó chịu, nhưng nếu ai đó nói rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục trong nhiều thập kỷ thì sẽ có rất ít người phản đối”. (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Forbes, RIA Novosti).

Gần một năm sau khi dự luật hạ tuổi nhập ngũ được thông qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cuối cùng đã ký dự luật. Bắt đầu từ ngày 3/4 theo giờ địa phương, độ tuổi nhập ngũ tối thiểu ở Ukraine đã chính thức hạ từ 27 xuống 25. Đã hơn hai năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề trên chiến trường. Về phần Ukraine, quốc gia có dân số nhỏ hơn nhiều so với Nga, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân trầm trọng. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục. Theo Ukraine, Nga đã tăng cường nhịp độ tấn công kể từ mùa xuân năm nay. Ngoài ra, viện trợ từ Mỹ và EU chậm lại, Ukraine phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là thiếu đạn pháo; cùng với đó là thiếu quân, càng gây khó khăn hơn cho Ukraine trên chiến trường. Trước đó vào ngày 30/5/2023, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã thông qua sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự, nội dung chính là hạ độ tuổi tối thiểu để công dân Ukraine nhập ngũ từ 27 tuổi xuống 25 tuổi. Khi đó, Tổng thống Zelensky chưa ký dự luật nên luật chưa có hiệu lực. Mùa đông năm ngoái, ông nói rằng, ông sẽ không ký dự luật trừ khi có lý do mạnh mẽ hơn thuyết phục ông rằng điều đó là cần thiết. Phải đến ngày 2/4 năm nay, Tổng thống Zelensky mới ký. Dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày sau khi nó được ký. Hiện chưa rõ tại sao Tổng thống Zelensky lại đột ngột ký dự luật này? Cũng như không rõ dự luật này sẽ giúp Ukraine có thêm bao nhiêu tân binh sau khi có hiệu lực? Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine vẫn cần huy động thêm từ 450.000 đến 500.000 quân. Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine khi đó là Tướng Zaluzhny cho biết vào thời điểm đó rằng, con số này đã tính đến các kế hoạch và dự đoán của quân đội về những tổn thất có thể xảy ra. Tuy nhiên, Ukraine đã hạ dự báo về việc huy động quân mới. Theo Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Anh (BBC), ngày 3/4, Tổng thống Zelensky nói: "Chúng tôi không cần 500.000 quân". Tuần trước, người kế nhiệm Tướng Zaluzhny là Tướng Syrsky cũng cho biết, Quân đội Ukraine đánh giá các nguồn lực hiện có, nên "giảm đáng kể" số lượng binh sĩ cần được huy động. Theo hãng tin Reuters/Anh, ngoài việc hạ thấp độ tuổi nhập ngũ , Tổng thống Zelensky còn ký hai dự luật khác vào ngày 2/4, một dự luật yêu cầu các công dân nam chưa phục vụ trong quân đội do khuyết tật, phải trải qua một cuộc giám định y tế khác, và hai dự luật khác được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tuyển thêm người vào quân đội. Một số nhà phân tích tin rằng, Tổng thống Zelensky cuối cùng đã ký dự luật hạ thấp độ tuổi nhập ngũ, để tuyển quân nhằm đối phó lại cuộc phản công của Nga. Tổng thống Zelensky cảnh báo hồi đầu năm nay rằng, Nga có thể đang lên kế hoạch cho một làn sóng tấn công mới vào mùa xuân và mùa hè. Trên thực tế, không chỉ Ukraine đang tìm mọi cách để tăng cường sức mạnh quân sự, mà Nga cũng đang mở rộng hơn nữa nguồn lực quân sự của mình. Tổng thống Nga ngày 1/4 ký sắc lệnh tổng thống, tuyên bố chính thức khởi động đợt tuyển quân mùa xuân, với số lượng 150.000 binh sĩ. Theo luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, giới hạn độ tuổi nhập ngũ ở Nga đã được nâng từ 27 lên 30 tuổi. Ukraine đã trải qua tình trạng thiếu quân trong một thời gian. Tháng 2/2022, sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Ukraine tuyên bố thiết quân luật và sau đó bắt đầu huy động dân thường tham gia chiến tranh. Theo thiết quân luật, đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị cấm rời khỏi đất nước. Ban đầu, làn sóng quân tình nguyện đóng vai trò quan trọng trong thành tích của Ukraine trên chiến trường. Nhưng khi chiến tranh tiếp diễn với cường độ ác liệt, số lượng tình nguyện viên giảm dần. Theo thông tin của Reuters vào tháng 1 năm nay, Ukraine cho biết tính đến thời điểm đó, hơn 9.000 trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự đã được đưa ra xét xử. Chế độ tòng quân luôn là một chủ đề nhạy cảm và gây tranh cãi ở Ukraine, nơi đang bị chiến tranh tàn phá. Theo Washington Post, Quốc hội Ukraine đã tranh luận về việc mở rộng nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm nay. Mặc dù Ukraine cho phép nam giới trên 18 tuổi tự nguyện gia nhập quân đội, nhưng luật pháp luôn muốn ngăn chặn việc nam thanh niên bị cưỡng bức tòng quân. Tuy nhiên, trên chiến trường, việc thiếu quân số đã trở thành vấn đề nổi cộm đối với Ukraine. Một số chỉ huy Quân đội Ukraine cho biết, họ rất cần quân tiếp viện, đặc biệt là ở tuyến đầu trong cuộc giao tranh. Một số chỉ huy chiến trường nói rằng, số binh sĩ Ukraine đã chiến đấu hơn hai năm gần như không nghỉ ngơi. Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, ông đang lên kế hoạch thiết lập các cơ chế luân chuyển thường xuyên hơn cho những đơn vị mệt mỏi nhất ở xa tiền tuyến. “Cần phải tính đến thực tế là con người không phải là robot, họ kiệt sức về thể chất và tâm lý…ví dụ, những người đến trung tâm tuyển dụng vào tháng 2/2022, họ cần được nghỉ ngơi và điều trị”, Tướng Syrsky nói. Trên thực tế, một số người tin rằng, độ tuổi nhập ngũ tối thiểu của Ukraine nên tiếp tục được hạ xuống. Tờ Washington Post chỉ ra rằng, lần cuối cùng Mỹ và Anh huy động nhập ngũ, độ tuổi tối thiểu là 18. Còn độ tuổi trung bình của Quân đội Ukraine là trên 40 tuổi. Richard Ballance, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân đội Anh, cho biết, gần đây nam thanh niên thường có tình trạng thể chất tốt hơn. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cũng kêu gọi Ukraine mở rộng phạm vi huy động quân khi ông đến thăm Kiev vào tháng 2. Ông nói: "Tôi hy vọng rằng những người đủ điều kiện phục vụ trong quân đội sẽ làm như vậy. Tôi không thể tin được (giới hạn độ tuổi) bây giờ là 27... Bạn đang chiến đấu cho cuộc sống của mình". Vào tháng 1/2024, Tổng thống Zelensky cho biết, quân số của Lực lượng Vũ trang Ukraine là 880.000 người, nhưng ông không nêu rõ có bao nhiêu người đang chiến đấu trên hơn 1.200 km tiền tuyến ở phía đông nam đất nước. Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Zelensky trong một động thái hiếm hoi, khi công bố số người thiệt mạng của Quân đội Ukraine. Ông cho biết kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Tuy nhiên, các ước tính bên ngoài cho thấy, số người thiệt mạng của Quân đội Ukraine cao hơn con số mà Tổng thống Zelensky tiết lộ. Một số quan chức Mỹ cho biết, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng ít nhất là 70.000 người, số người bị thương lên tới 120.000 người. Hiện tại, xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Tymofi Milovanov, giáo sư tại Trường Kinh tế Kiev ở Ukraine và là cựu bộ trưởng Chính phủ Ukraine, cho rằng, cuộc chiến này có thể tiếp tục trong vài năm: “Đây là một suy nghĩ khó chịu, nhưng nếu ai đó nói rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục trong nhiều thập kỷ thì sẽ có rất ít người phản đối”. (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Forbes, RIA Novosti).