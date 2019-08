Hòa Bình: Cố vượt cầu ngập nước, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Vào thời điểm trên, một người đàn ông trong tình trạng say rượu đang cố vượt qua cầu tràn ngập nước. Người dân quanh đó nhìn thấy đã can ngăn nhưng người này vẫn cố tình vượt qua cầu tràn, do nước lũ lớn nên đã cuốn trôi.

Chính quyền địa phương và người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân

Tối 29/8, xác nhận thông tin trên, ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Kim Truy cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã huy động mọi lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng người dân tìm kiếm nạn nhân. Do trời mưa, nước lũ chảy mạnh, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn, hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân”.

Theo một số người dân, nạn nhân là ông Bùi Văn S. (sinh năm 1969) trú tại xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi. Trước khi xảy ra sự việc, ông S đi ăn cơm có uống rượu ở nhà người thân tại xóm Cóc Lẫm, xã Kim Truy, khi đang trên đường trở về nhà thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Được biết, mưa lớn xuất hiện vào khoảng 16h cùng ngày trên địa bàn huyện Kim Bôi khiến mực nước trên các con sông, suối dâng cao.

Hiện cơ quan chức năng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.