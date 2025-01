Hòa Bình: Cháy cửa hàng kinh doanh vàng bạc, 3 người thoát nạn

Ngày 20/1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà kinh doanh vàng bạc tại thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thuỷ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Cụ thể, vào 23h40 ngày 19/1, Công an thị trấn Ba Hàng Đồi nhận được tin báo từ người dân về việc: Hộ gia đình nhà bà Dương Thị Thuỷ (SN 1975, địa chỉ: Khu Đoàn Kết, thị trấn Ba Hàng Đồi) là hộ nhà ở kết hợp kinh doanh vàng bạc đang xảy ra hoả hoạn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Ba Hàng Đồi đã báo cáo sự việc đến Công an huyện Lạc Thuỷ và Công an tỉnh Hoà Bình, đồng thời huy động lực lượng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh huy động 2 xe chữa cháy cùng với 15 CBCS, Lữ đoàn 72 Bộ Tư lệnh Công binh huy động 1 xe chữa cháy tham gia chữa cháy kịp thời.

Đến 1h00 ngày 20/1, đám cháy đã được kiểm soát (không có thiệt hại về người, chưa xác định được thiệt hại về tài sản). Thời điểm vụ cháy xảy ra, có 3 người ở trong ngôi nhà đã kịp thời thoát hiểm bằng lối cửa sau. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ cháy là do chập điện .