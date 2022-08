Hình thức khen thưởng nào để truy tặng 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán karaoke?

UBND thành phố Hà Nội ngày 1/8/2022 ban hành Văn bản số 2472/UBND-NC gửi Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy về vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

Hà Nội yêu cầu khẩn trương thực hiện chế độ chính sách đối với 3 cán bộ PCCC hy sinh trong vụ cháy quán karaoke.

Văn bản nêu rõ, hồi 13h06 ngày 1/8/2022, nhận tin có cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy), Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy), Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Đống Đa) đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Quá trình tham gia chữa cháy, có 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hy sinh.

Nhận được thông tin trên, Chủ tịch UBND thành phố đã phân công ngay Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công an thành phố và các đồng chí lãnh đạo quận Cầu Giấy đến hiện trường để chỉ đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, xử lý các bước tiếp theo đối với các đồng chí Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh; phối hợp thực hiện nghi thức tang lễ theo quy định.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố được giao phối hợp với Công an thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND thành phố có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sĩ có tinh thần dũng cảm đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân.

