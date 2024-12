14 vụ ám sát chấn động thế giới một thế kỷ qua

1. Ám sát Tổng thống Mỹ William McKinley (1901). Tổng thống McKinley bị ám sát bởi Leon Czolgosz, một người theo chủ nghĩa vô chính phủ, trong khi ông đang tham gia một buổi lễ công cộng tại Buffalo, New York. Sự kiện này khiến Theodore Roosevelt lên làm Tổng thống. Ảnh: Pinterest. 2. Ám sát Thái tử Franz Ferdinand của Áo-Hungary (1914). Thái tử Franz Ferdinand và vợ Sophie bị Gavrilo Princip, một thành viên của nhóm quân cách mạng người Serbia, ám sát tại Sarajevo. Vụ ám sát này là nguyên nhân dẫn đến Thế chiến I. Ảnh: Pinterest. 3. Ám sát Mahatma Gandhi (1948). Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo phong trào độc lập Ấn Độ, bị Nathuram Godse, một người theo chủ nghĩa Ấn Độ giáo cực đoan, ám sát khi ông đang đi bộ ở New Delhi. Ảnh: Pinterest. 4. Ám sát John F. Kennedy (1963). Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát trong chuyến thăm đến Dallas, Texas, bởi Lee Harvey Oswald. Đây là một trong những vụ ám sát gây hiệu ứng truyền thông lớn nhất lịch sử. Ảnh: Pinterest. 5. Ám sát Malcolm X (1965). Malcolm X, nhà lãnh đạo quyền công dân và là một trong những biểu tượng của phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ, bị ám sát trong một buổi nói chuyện tại Harlem, New York. Ảnh: Pinterest. 6. Ám sát Martin Luther King Jr. (1968). Martin Luther King Jr., nhà lãnh đạo phong trào dân quyền, bị ám sát tại Memphis, Tennessee, bởi James Earl Ray. Sự kiện này làm dấy lên làn sóng bạo động và sự phản đối mạnh mẽ trong xã hội Mỹ. Ảnh: Pinterest. 7. Ám sát Che Guevara (1967). Che Guevara, nhà cách mạng nổi tiếng người Argentina, bị quân đội Bolivia bắt và ám sát sau một cuộc đấu tranh vũ trang nhằm lật đổ chính phủ Bolivia. Sự kiện này làm tăng thêm huyền thoại về Che. Ảnh: Pinterest. 8. Ám sát Robert F. Kennedy (1968). Robert F. Kennedy, thượng nghị sĩ và ứng viên tổng thống Mỹ, bị ám sát bởi Sirhan Sirhan sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở California. Ảnh: Pinterest. 9. Ám sát Anwar Sadat (1981). Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat bị ám sát trong một cuộc duyệt binh bởi các thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan. Sự kiện này gây chấn động toàn bộ khu vực Trung Đông. Ảnh: Pinterest. 10. Ám sát Indira Gandhi (1984). Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi bị ám sát bởi những vệ sĩ người Sikh của mình sau vụ tấn công vào Đền Vàng ở Amritsar, dẫn đến làn sóng bạo động và chia rẽ trong xã hội Ấn Độ. Ảnh: Pinterest. 11. Ám sát Olof Palme (1986). Olof Palme, Thủ tướng Thụy Điển, bị ám sát khi đang đi bộ cùng vợ tại Stockholm. Vụ ám sát này đến nay vẫn chưa được giải quyết, tạo nên một trong những bí ẩn lớn trong lịch sử chính trị thế giới. Ảnh: Pinterest. 12. Ám sát Yitzhak Rabin (1995). Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin bị ám sát bởi Yigal Amir, một người phản đối quá trình hòa bình với Palestine. Vụ ám sát này làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine. Ảnh: Willy Brandt. 13. Ám sát Benazir Bhutto (2007). Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto bị ám sát trong một cuộc vận động bầu cử tại Rawalpindi. Vụ ám sát này làm dấy lên các cuộc biểu tình và căng thẳng chính trị tại Pakistan. Ảnh: Pinterest. 14. Ám sát Muammar Gaddafi (2011). Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị ám sát bởi những người nổi dậy trong cuộc nội chiến Libya. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của 42 năm cai trị của ông, dẫn đến sự bất ổn lâu dài tại Libya. Ảnh: Pinterest.

1. Ám sát Tổng thống Mỹ William McKinley (1901). Tổng thống McKinley bị ám sát bởi Leon Czolgosz, một người theo chủ nghĩa vô chính phủ, trong khi ông đang tham gia một buổi lễ công cộng tại Buffalo, New York. Sự kiện này khiến Theodore Roosevelt lên làm Tổng thống. Ảnh: Pinterest. 2. Ám sát Thái tử Franz Ferdinand của Áo-Hungary (1914). Thái tử Franz Ferdinand và vợ Sophie bị Gavrilo Princip, một thành viên của nhóm quân cách mạng người Serbia, ám sát tại Sarajevo. Vụ ám sát này là nguyên nhân dẫn đến Thế chiến I. Ảnh: Pinterest. 3. Ám sát Mahatma Gandhi (1948). Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo phong trào độc lập Ấn Độ, bị Nathuram Godse, một người theo chủ nghĩa Ấn Độ giáo cực đoan, ám sát khi ông đang đi bộ ở New Delhi. Ảnh: Pinterest. 4. Ám sát John F. Kennedy (1963). Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát trong chuyến thăm đến Dallas, Texas, bởi Lee Harvey Oswald. Đây là một trong những vụ ám sát gây hiệu ứng truyền thông lớn nhất lịch sử. Ảnh: Pinterest. 5. Ám sát Malcolm X (1965). Malcolm X, nhà lãnh đạo quyền công dân và là một trong những biểu tượng của phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ, bị ám sát trong một buổi nói chuyện tại Harlem, New York. Ảnh: Pinterest. 6. Ám sát Martin Luther King Jr. (1968). Martin Luther King Jr., nhà lãnh đạo phong trào dân quyền, bị ám sát tại Memphis, Tennessee, bởi James Earl Ray. Sự kiện này làm dấy lên làn sóng bạo động và sự phản đối mạnh mẽ trong xã hội Mỹ. Ảnh: Pinterest. 7. Ám sát Che Guevara (1967). Che Guevara, nhà cách mạng nổi tiếng người Argentina, bị quân đội Bolivia bắt và ám sát sau một cuộc đấu tranh vũ trang nhằm lật đổ chính phủ Bolivia. Sự kiện này làm tăng thêm huyền thoại về Che. Ảnh: Pinterest. 8. Ám sát Robert F. Kennedy (1968). Robert F. Kennedy, thượng nghị sĩ và ứng viên tổng thống Mỹ, bị ám sát bởi Sirhan Sirhan sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở California. Ảnh: Pinterest. 9. Ám sát Anwar Sadat (1981). Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat bị ám sát trong một cuộc duyệt binh bởi các thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan. Sự kiện này gây chấn động toàn bộ khu vực Trung Đông. Ảnh: Pinterest. 10. Ám sát Indira Gandhi (1984). Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi bị ám sát bởi những vệ sĩ người Sikh của mình sau vụ tấn công vào Đền Vàng ở Amritsar, dẫn đến làn sóng bạo động và chia rẽ trong xã hội Ấn Độ. Ảnh: Pinterest. 11. Ám sát Olof Palme (1986). Olof Palme, Thủ tướng Thụy Điển, bị ám sát khi đang đi bộ cùng vợ tại Stockholm. Vụ ám sát này đến nay vẫn chưa được giải quyết, tạo nên một trong những bí ẩn lớn trong lịch sử chính trị thế giới. Ảnh: Pinterest. 12. Ám sát Yitzhak Rabin (1995). Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin bị ám sát bởi Yigal Amir, một người phản đối quá trình hòa bình với Palestine. Vụ ám sát này làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine. Ảnh: Willy Brandt. 13. Ám sát Benazir Bhutto (2007). Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto bị ám sát trong một cuộc vận động bầu cử tại Rawalpindi. Vụ ám sát này làm dấy lên các cuộc biểu tình và căng thẳng chính trị tại Pakistan. Ảnh: Pinterest. 14. Ám sát Muammar Gaddafi (2011). Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị ám sát bởi những người nổi dậy trong cuộc nội chiến Libya. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của 42 năm cai trị của ông, dẫn đến sự bất ổn lâu dài tại Libya. Ảnh: Pinterest.