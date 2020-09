Hình ảnh cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài tiều tụy hầu tòa

Từ ngày 16-21/9, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM giai đoạn 2008-2011) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015, khung hình phạt 10-20 năm tù Ngay từ sáng sớm rất đông PV đến chờ đưa tin phiên tòa xét xử. 7h30 cựu Phó chủ tịch TP Nguyễn Thành Tài được đưa đến tòa. Ông trông gầy và tiều tụy hơn nhiều so với lúc bị bắt . Ông Đào Anh Kiệt (63 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN-MT TP HCM). An ninh trong phiên tòa xét xử được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Chỉ những người có giấy mời, hoặc có tư cách tham gia tố tụng mới được vào phòng xử án. 4 bị cáo đồng phạm gồm Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue), Đào Anh Kiệt (63 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (55 tuổi, cựu Bí thư Quận ủy quận 2) và Trương Văn Út (50 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT TP HCM). Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) bị điều tra về cùng tội danh, do đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau.

