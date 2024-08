Hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Mỗ 3 vừa nhận nhiệm vụ được mấy ngày

Trước đó, vào chiều 20/8, Đoàn công tác của UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do bà Đỗ Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận chủ trì đã về làm việc với 04 trường học công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ, Đại Mỗ để công bố Quyết định thành lập và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, trường đón nhận số lượng học sinh thực tế tách ra từ Trường Tiểu học Tây Mỗ, đã có số lượng học sinh, gửi danh sách cho nhà trường, nhưng hiện nay nhà trường đang hoàn thiện công tác để đón học sinh.

"Nhà trường hiện có 30 lớp, mỗi lớp 35 học sinh. Chúng tôi nhận 1.100 học sinh. Khi về trường mới, được lãnh đạo trường tách ra, chuyển toàn bộ số học sinh thực tế. Ban giám hiệu mới không làm công tác tuyển sinh. Công tác tuyển sinh do Trường Tiểu học Tây Mỗ tách ra thực hiện tuyển sinh cho Trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Chúng tôi nhận số lượng học sinh thực tế tách ra từ Trường Tiểu học Tây Mỗ. Sau khi tiếp nhận, rà soát, căn cứ thực tế (như hôm nay có phiếu để phụ huynh điền), căn cứ thực tế, trường gửi toàn bộ danh sách lên cấp trên, sau đó đợi chỉ đạo", tối 21/8, bà Hằng trả lời báo chí.

Đại diện phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, UBND phường Tây Mỗ cùng đại diện Sở GD&ĐT vẫn đang họp bàn để đưa ra phương án hợp lý. Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, chậm nhất 23/8 sẽ có câu trả lời.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày học sinh tự trường theo kế hoạch năm học mới của Hà Nội mới ban hành, riêng khối lớp 1 sớm hơn 2 tuần. Nhưng hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vẫn đang "bơ vơ" chưa thể nhận lớp, nhận trường. Phụ huynh nóng lòng chờ thông báo từ nhà trường. Vậy trách nhiệm thuộc về ai?

Theo quy định, khung thời gian năm học 2024 – 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP, học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Toàn TP tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2024.