Hiện trường trận lốc xoáy ở Huế thổi bay mái trường học

Ngày 3/5, ông Lê Văn Hổ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Lương 1 (xã Phú Lương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) cho biết, khoảng 18h30 ngày 2/5, dông lốc xảy ra khiến cho mái lợp của 6 phòng học tại trường bị thổi bay. Trận lốc xoáy còn làm cho hệ thống cửa sổ, cửa chính, bàn ghế bên trong các phòng học cũng bị hư hỏng. Do cơ sở vật chất trường bị hư hỏng, toàn bộ 263 học sinh phải nghỉ học. Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng huyện Phú Vang hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả. Sân trường sau trận lốc ngổn ngang, nhiều mái lợp bị thổi bay. Hiện nhà trường đang phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc. Cố gắng trong đầu giờ chiều 3/5, toàn bộ học sinh nhà trường có thể quay lại lớp để học tập", ông Hổ nói. Được biết tại thị xã Hương Thủy, dông lốc tối 2/5 cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng phối hợp tổ chức dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.Hiện lực lượng chức năng trên địa bàn các nơi bị ảnh hưởng đang tập trung khắc phục hậu quả trận dông lốc tối 2/5 sớm ổn định tình hình.

