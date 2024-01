Hết tiền chơi game, con trai cùng bạn bày mưu tống tiền bố mẹ đẻ

Ngày 4/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Nghĩa (SN 1995, ở quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Mạnh Quyết (SN 2001, ở huyện Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Đình Nghĩa. Đối tượng Đỗ Mạnh Quyết.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Trước đó, công an tiếp nhận tin báo của ông Hoàng Bá C. và bà Đỗ Thị H. về việc con trai Hoàng Đình Nghĩa bị bắt giữ trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Theo trình báo của ông C., tối 26/12/2023, vợ ông nhận được một cuộc điện thoại nói con trai đi hát karaoke hết 8,7 triệu đồng nhưng định bỏ trốn vì không có tiền trả. Nam thanh niên tên Quyết đề nghị bà H. kết bạn zalo rồi gửi đoạn video có hình ảnh con trai và một nam thanh niên khác bị đánh.

Quyết nói sẽ giảm giá 1 triệu đồng còn 7,7 triệu đồng, yêu cầu vợ chồng ông bà C. chuyển khoản vào tài khoản của Hoàng Đình Nghĩa. Ông Chung đã làm theo yêu cầu nhưng vẫn không gặp được con trai. Trong các ngày 27- 28- 29/12/2023, Quyết tiếp tục gọi điện thoại, gửi clip hình ảnh Nghĩa bị đánh gửi cho bà H. Ông C. đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 21,7 triệu đồng nhằm chuộc Nghĩa về nhà.

Sáng 29/12, Quyết tiếp tục gọi điện thoại cho vợ chồng ông C. đề nghị chuyển 4 triệu đồng và hẹn tại cầu vượt Mai Dịch để nhận tiền. Thấy có điều bất thường, ông C. đã lên cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, công an đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã triệu tập Đỗ Mạnh Quyết. Đối tượng thừa nhận dựng chuyện bắt cóc Hoàng Đình Nghĩa để chiếm đoạt tiền của bố mẹ Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, từ lời khai của Quyết, 3 "diễn viên” trong clip đều bị bắt giữ. Các đối tượng thừa nhận, chiều 26/12, đang chơi game tại một quán net trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm thì hết tiền. Quyết bảo Tùng, Nghĩa đi mua điện thoại trả góp rồi mang bán lấy tiền chơi game nhưng không thực hiện được. Nhóm đối tượng đã dựng nên vở kịch nói trên. Sau khi có video quay dựng, Quyết đã liên lạc với mẹ Nghĩa, qua đó, chiếm đoạt số tiền 21,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này cả nhóm để chơi game .