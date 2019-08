Hé lộ mánh khóe tinh vi của tú bà 18 tuổi điều hành sex tour ở Nghệ An

Vừa qua như Kiến Thức đã đưa tin, Công an tỉnh Nghệ An đã phố hợp với C ục CSHS phá thành công Chuyên án 719M, triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP Vinh, Nghệ An. Đường dây mại dâm này gái gọi được điều hành bởi đối tượng Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An). Trước đó vào khoảng, khoảng 13h30, ngày 30/7, tại 2 phòng 1406, 1407, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm dưới sự sắp xếp của Hồ Thị Thúy Hằng. Đối tượng Hồ Thị Thúy Hằng. Trong lần mua bán dâm này, khách đã trả cho Hằng 9 triệu đồng, sau đó Hằng cắt lại cho hai "đào" của mình mỗi người 4 triệu đồng. Từ lời khai của các đối tượng, chiều cùng ngày, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Hồ Thị Thúy Hằng về hành vi môi giới mại dâm.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hồ Thị Thúy Hằng là người có nhan sắc, nhưng không chịu lao động, thường xuyên tham gia vào các cuộc chơi tại các tụ điểm ăn chơi và có quan hệ với nhiều thành phần bất hảo tại TP Vinh (Nghệ An). Từ các mối quan hệ, Hằng biết được nhu cầu ham "của lạ" của các dân chơi cũng như nhiều cô gái cũng ăn chơi, lười lao động như mình.

Sau đó, Hằng chiêu mộ nhiều cô gái trẻ đẹp (tuổi từ 18-25) vào đường dây bán dâm. Những cô gái này đều có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, không có công ăn việc làm nhưng lại có lối sống ăn chơi, đua đòi, thường xuyên “sống ảo” trên mạng xã hội.



Không chỉ điều hành mại dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, tiệc thác loạn, thậm chí là “tiệc” ma túy. Với cuộc chơi này, Hằng sẽ phân loại nhan sắc, ngoại hình của gái để thu tiền với giá từ 4 triệu đến 10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Hằng còn nhận cung cấp cho dịch vụ “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng trở lên.



Sau mỗi lần sắp đặt thành công, Hằng thu tiền môi giới của khách từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, rồi cắt tiền phần trăm từ các cô gái bán dâm. Thu thập đầy đủ thông tin, nắm bắt rõ phương thức hoạt động của đường dây gái gọi này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. "Tú bà" 10x tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hồ Thị Thúy Hằng đã khai nhận cách thức điều hành đường dây mại dâm. Theo đó, nữ tú bà 10x sẽ đăng hình các "đào" của mình trong trang phục gợi cảm lên Zalo để "quảng cáo". Khi có người hỏi mua dâm, Hằng sẽ gửi ảnh qua mạng cho khách chọn. Khi đã thỏa thuận xong giá cả và địa điểm, Hằng sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ. "Đào" của Hằng bán dâm với giá 2 - 4 triệu đồng/lượt.

Theo tài liệu của cơ quan công an, mặc dù con trẻ nhưng Hằng điều hành đường dây gái gọi cao cấp một cách hết sức tinh vi. Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an lập chuyên án điều tra trong suốt thời gian dài mới triệt phá thành công đường dây bán dâm do "tú bà" xinh đẹp còn rất trẻ này cầm đầu.

