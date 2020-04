Hé lộ chủ mưu đầu độc vụ Chi Cục trưởng thi hành án Thanh Hóa chết bất thường

(Kiến Thức) - Công an Thanh Hóa xác nhận ông Đ.P.V., Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa và một người khác tử vong do uống phải rượu có chất độc cyanua. Đây là một vụ đầu độc do mâu thuẫn tình cảm giữa vợ chồng Công ty BĐS Á Âu.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn vợ chồng, Trần Xuân Minh (SN 1974; ngụ số 50 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) làm nghề kinh doanh chế tác vàng, nảy sinh ý định đầu độc bà vợ là bà Lê Thị Ph. cùng mọi người ở Công ty bất động sản Á Âu...

Hậu quả, ông Đ.P.V. (SN 1967), là Chi cục trưởng thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa đến ăn trưa tại đây cùng với một số người khác và uống rượu có chất độc cyanua nên đã tử vong khi đi cấp cứu. Khi hay tin, ông Trần Xuân Minh cũng tự tử ở nhà mà chất độc tương tự.

Ngôi nhà ông Minh tử vong sau khi uống chất độc cyanua Trao đổi với PV Kiến Thức về vụ án cả người chủ mưu đầu độc và người bị hại đều chết do chất độc cyanua trên, l uật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Có thể nói rằng đây là một vụ án mạng đau lòng và rất tàn nhẫn của đối tượng gây án.

Cũng giống như vụ án đầu độc tại Thái Bình năm 2019, vụ án này đối tượng cũng sử dụng hóa chất kịch độc là cyanua. Có lẽ khi có ý định gây án bằng chất độc cyanua thì đối tượng biết rõ tính chất nguy hại của loại hóa chất độc hại này.



Về đặc tính hóa học, cyanua (còn gọi là Axit xianhidric) ký hiệu HCN là một loại axit rất độc. Trong công nghiệp luyện kim, cyanua được đem ngâm với quặng chứa vàng, bạc để tạo ra dung dịch có chứa cyanua vàng, bạc.

Sau đó, hỗn hợp này sẽ được phân kim lần nữa để thu vàng, bạc tinh khiết. Ông Minh là người làm nghề kinh doanh và chế tác vàng bạc nên có sử dụng và biết rõ tính năng hóa học của loại chất kịch độc này. Vậy mà ông ta vẫn tàn nhẫn sử dụng chất độc này với mục đích giết hại nhiều người, chỉ vì ghen tuông, mâu thuẫn với vợ mình.

Khi xác định chất độc mà các nạn nhân đã bị trúng độc do uống rượu mà ông Minh mang đến là cyanua, thêm vào đó là mâu thuẫn căng thẳng giữa hai vợ chồng là bà Ph. và ông Minh thì cơ quan điều tra khởi tố vụ án giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra vụ án là cần thiết và có căn cứ.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi và vai trò của bà Ph. trong vụ án này. Nếu bà Ph. chỉ là nạn nhân, may mắn thoát chết thì sẽ không bị xử lý. Còn nếu bà Ph. biết đó là rượu có chất độc nhưng vẫn rót cho mọi người uống thì bà Ph. sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm về tội giết người.

Tuy nhiên, với thông tin ban đầu là trước đó ông Minh và bà Ph. nhiều lần mâu thuẫn, ông Minh đã từng dọa giết bà Ph. do ghen tuông, rượu là do ông Minh mang đến, bởi vậy rất có thể bà Ph. sẽ "vô can".

Luật sư Đặng Văn Cường

Trong trường hợp vụ án có một bị can duy nhất và đã chết, không có đồng phạm khác, không có người khác phạm tội khác thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra vụ án hình sự này.

Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại thì thực hiện theo nguyên tắc mà Bộ luật dân sự đã quy định, theo đó người gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác thì có nghĩa vụ phải bồi thường.

Trường hợp người gây thiệt hại cho người khác đã chết và có để lại tài sản thì những người thừa kế của người chết đó sẽ phải thay mặt người chết thực hiện nghĩa vụ với những người bị hại và đại diện của người bị hại theo quy định tại Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015.

Thiệt hại được tính với 3 nạn nhân trúng độc bao gồm tiền chi phí cứu chữa, phục hồi chức năng, tiền công người chăm sóc trong quá trình điều trị, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần. Đối với người thiệt mạng thì ngoài các khoản tiền nêu trên thì còn phải bồi thường tiền chi phí mai táng và tiền nghĩa vụ cấp dưỡng với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Mức bồi thường sẽ phụ thuộc vào thiệt hại thực tế và khả năng của người gây thiệt hại đối với tổng giá trị di sản để lại.

Như vậy, nếu ông Minh được xác định là người đầu độc các nạn nhân mà ông Minh đã chết, không còn đồng phạm khác, không còn ai phạm tội khác thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra vụ án này.

Còn về trách nhiệm dân sự thì những người bị hại và đại diện gia đình người bị hại đã chết có thể thương lượng với bà Ph. và các con ông Minh về việc lấy tài sản của ông Minh để lại để bồi thường, nếu không thỏa thuận được về mức bồi thường và phương thức bồi thường thì có thể khởi kiện để tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Theo nguồn tin, Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 19/4, Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty Á Âu rồi đổ vào bình inox 0,5 lít để lại công ty và đi về nhà (Minh thường xuyên mang rượu đến công ty cho mọi người uống). Đến khoảng 12 giờ 20 phút ngày 20/4, tại Công ty Á Âu có 6 người cùng ăn trưa uống rượu là: ông Đ.P.V. (SN 1967), là Chi cục trưởng thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa; ông Nguyễn Ngọc Th. (SN 1981; ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu); ông Lê Chiến Th. (SN 1984; ngụ TP Thanh Hóa); bà Lê Thị H. (SN 1985; ngụ TP Thanh Hóa); bà Trương Thị X. (SN 1988; ngụ TP Thanh Hóa và bà Lê Thị Ph., là vợ ông Minh. Cả 6 người này ngồi vào mâm, rót rượu từ bình inox ra bát để uống (rượu do ông Minh mang đến từ hôm trước), ông V., ông Th., bà X. uống trước thì có dấu hiệu trúng độc nên mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng ông V. đã tử vong ngay sau đó. Bà X., ông Th. bị ngộ độc, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngay khi xảy ra sự việc, bà Ph. đã nghĩ ngay đến việc ông Minh, chồng mình, đầu độc mọi người và đã gọi điện về cho vợ chồng cô chú của mình đang ăn cơm tại nhà bà Ph. để báo tin. Cùng thời điểm này, tại nhà ông Minh (số 50 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo.) có 6 người ngồi ăn cơm uống rượu trong đó có ông Minh và cháu T.Đ.A. (là con của vợ chồng ông Minh, bà Ph.). Ngay khi ông H. (người nhà) nghe điện thoại xong, ông Minh hỏi "ai điện, có việc gì?". Ông H. nói "có tật giật mình à?". Nghe vậy ông Minh đi xuống khu vực để hóa chất ở tầng 3, uống 1 cốc chất lỏng nghi có độc chất pha sẵn. Khoảng 2 phút sau, ông H. đi xuống nhà thì phát hiện ông Minh nằm gục tại phòng ngủ của 2 vợ chồng. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Minh đã chết ngay sau đó. Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh mẫu rượu tại Công ty Á Âu đã được mọi người uống trưa ngày 20/4 trong bữa cơm, xác định có chất độc Cyanua (đây là chất độc cực mạnh, có thể giết chết 1 người khỏe mạnh chỉ cần 1 lượng nhỏ).