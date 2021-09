Kỳ án sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay ở Kiên Giang

Khoảng 6h ngày 23/1/2019, người dân phát hiện một xác chết tại ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Trên người nạn nhân có vết đâm do vật nhọn, nghi bị sát hại. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an huyện Hòn Đất tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan Công an xác định trên người nạn nhân có 1 vết đâm ở cạnh sườn và một vết cắt ở cổ. Nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện ví tiền của nạn nhân còn nguyên, không có bất cứ giấy tờ chứng minh nhân thân nào. Nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng xung quanh lại không có chiếc xe máy nào, điện thoại di động của nạn nhân cũng biến mất. Cơ quan Công an đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc xác nhận danh tính nạn nhân để điều tra về vụ án. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, có thể nạn nhân hành nghề lái xe ôm hoặc đang đi xe ôm, khi đến khu vực cánh đồng thuộc ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) thì bị sát hại. Vụ án mạng xảy ra đã khiến cho nhiều người dân xung quanh tò mò và hoang mang, không biết hung thủ là ai mà ra tay tàn độc như vậy. Khu vực xảy ra vụ án mạng trên rất ít người qua lại nên không ai chứng kiến hoặc có thể cung cấp manh mối về vụ án này. Trong lúc đang tìm cách xác minh nhân thân nạn nhân, một người phụ nữ đến cơ quan Công an trình báo chồng mình là Nguyễn Văn Lâm, (42 tuổi, ngụ ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất) hành nghề chạy xe ôm đi từ tối hôm qua mà vẫn chưa có tin tức gì. Cơ quan Công an nhận định, Nguyễn Văn Lâm có thể là nạn nhân vừa bị sát hại nên cho người phụ nữ này nhận diện thi thể. Sau khi xác nhận nạn nhân là Nguyễn Văn Lâm, hành nghề chạy xe ôm. Cơ quan điều tra đã tiến hành truy vết các mối quan hệ của nạn nhân. Qua điều tra, tối hôm trước khi phát hiện thi thể, khoảng 21h ngày 22/1/2019, sau khi nhậu xong tại nhà một người cậu bên vợ, nạn nhân có nhận 1 cuộc điện thoại của khách báo đến đón tại cầu 283 trên địa bàn. Sau khi xác định được hướng đi của nạn nhân, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra, truy vết, trích suất camera các tuyến đường nơi nạn nhân đi qua, đồng thời thu thập thông tin từ các quán nước ven đường. Tại một quán nước gần cầu 283 cho biết, tối hôm xảy ra vụ án, có một người đàn ông đến mua một chai nước, trên đầu đội mũ bảo hiểm nhưng không đi xe máy, như thể đang chờ ai đến đón. Nhận định đây có thể là hung thủ, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác minh thông tin nghi phạm này. Qua gần một tháng đấu tranh, sàng lọc hàng trăm đối tượng, Ban chuyên án xác định được đối tượng gây án là Sóc Tha (SN 1955, thường trú tại xã Lương Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Trước khi gây án, Sóc Tha có 3 tiền án gồm: Cướp tài sản năm 1983 tại tỉnh Hậu Giang, giết người năm 2011 tại tỉnh An Giang; sau khi mãn hạn tù, hắn về huyện Hòn Đất và tiếp tục lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hiện đang bị truy nã. Sau khi sát hại nạn nhân, Sóc Tha mang tài sản gồm xe máy và 1 ĐTDĐ của nạn nhân về Châu Đốc (An Giang), sau đó trốn sang Campuchia tiêu thụ rồi tiếp tục đến TP. Phoipet, tỉnh Bonteay Meancheay (Campuchia) lẩn trốn tại các casino đánh bạc. Nghi phạm thường xuyên thay đổi chỗ ở nên lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, truy bắt. Ngày 28/2/2019, tổ công tác thuộc Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an Campuchia xác minh, truy bắt đối tượng. Đến khoảng nửa đêm 2/3/2019, lực lượng phối hợp phát hiện và bắt được Tha khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một casino ở Bonteay Meancheay, giáp với biên giới Thái Lan, cách tỉnh Kiên Giang khoảng 700 km. Theo lời khai, trước tết nguyên đán (năm 2019) khoảng 10 ngày, vào lúc 21h, Sóc Tha đi chơi tại khu vực cầu 283 huyện Hòn Đất. Sau đó Tha gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Lâm chạy xe ôm đến chở Tha về đường Kinh 2, xã Mỹ Thuận, huyên Hòn Đất. Lúc này, Lâm đang nhậu nhưng vẫn nhận lời. Hai bên thoả thuận giá là 70.000 đồng. Đến nơi, nạn nhân Lâm yêu cầu Sóc Tha trả 170.000 đồng và cho rằng lúc nãy nói giá nhầm. Hai bên xảy ra cự cãi, Lâm rút dao ở trong túi áo khoác ra tấn công Sóc Tha. Tha tránh được, chụp lại cây dao, đâm trúng vào người Lâm nhưng không biết trúng ở đâu. Sau đó, nạn nhân lên xe bỏ đi nhưng còn quay lại chửi nên Sóc Tha cầm dao chạy đến cắt cổ nạn nhân. Khi biết nạn nhân đã chết, Sóc Tha đẩy xác xuống mé kênh và lấy xe của nạn nhân chạy về hướng Châu Đốc để trốn qua Campuchia. Trên đường đi, khi qua đò Khánh An khoảng 7km, Tha mở khoá yên xe thì còi báo động trên xe kêu, sợ bị lộ nên Tha bỏ xe lại đây và chạy trốn sang Campuchia cho đến khi bị bắt. (Ảnh dựng lại hiện trường). Ngày 12/6/2020, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Sóc Tha (hay có tên gọi khác là Hồ Ngọc Doanh) tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Đồng thời, buộc bị báo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần 300 triệu đồng. Video: Điều tra vụ án bảo vệ BHXH Quỳnh Lưu tử vong bất thường. Nguồn: THTPCT

