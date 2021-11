Hành trình phá án: Mẹ kế thuê côn đồ giết con chồng bằng thuốc độc

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/8/2010, người dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội phát hiện thi thể người đàn ông tại một khóm cây bên đường nên đã trình báo cơ quan công an. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Nguyễn Văn Nhường, ở ngách 12/15, ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, nhân viên Phòng Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ của một ngân hàng ở phố Bà Triệu (Hà Nội). Ban đầu, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do nạn nhân có nhiều mối quan hệ phức tạp và liên quan đến nhiều địa phương. Công tác khám nghiệm hiện trường được triển khai kỹ lưỡng nhằm thu thập nhiều chứng cứ nhất có thể. Thượng tá Đào Thanh Hải - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội, người được ban chuyên án phân công trực tiếp chỉ huy nhiều mũi trinh sát truy bắt tội phạm gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, khi cơ quan công an đặt vấn đề nghi vấn Nguyễn Thị Chinh, mẹ kế của nạn nhân Nguyễn Văn Nhường, thì gia đình người bị hại không chút mảy may nghi ngờ và cho rằng Chinh không phải là người đang tâm sát hại con chồng dã man đến vậy. Điều này dễ lý giải bởi Chinh đã tạo cho mình vỏ bọc khá chắc chắn trước những người thân trong gia đình anh Nhường. Ngay sau khi anh Nhường bị sát hại, Nguyễn Thị Chinh đã tỏ ra rất thương xót, khóc lóc vật vã và là người sốt sắng nhất trong khi gia đình thực hiện ma chay cho anh Nhường. Sau khi anh Nhường được chôn cất, Chinh đã dọn về nhà anh Nhường ở TP Thái Nguyên để hương khói cho con chồng, mặc dù lúc đó đối tượng này đang sở hữu một nhà nghỉ cách nhà anh Nhường không xa lắm. Xác định các mối quan hệ cho thấy, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, anh Nhường về Hà Nội làm việc tại một số văn phòng luật sư và ngân hàng. Trong quá trình này, ông Nhuận, bố anh Nhường mắc chứng bệnh ung thư và qua đời vào năm 2007. Trước khi bố mất, anh Nhường đã thảo sẵn bản di chúc phân chia tài sản, gây mâu thuẫn với mẹ kế là Nguyễn Thị Chinh. Để giải quyết mâu thuẫn và ấm ức, Chinh dựng lên “màn kịch” làm ra vẻ thông cảm với anh Nhường, nhưng bên trong âm thầm nhờ “bạn tình” là Dương Quang Thái tìm người hạ độc thủ anh Nhường. Trên thực tế, Thái và Chinh đã quan hệ tình ái với nhau từ năm 2003, đến năm 2006 Thái đi lấy vợ thì họ mới chấm dứt. Cũng giống Chinh, Thái là chủ kinh doanh nhà nghỉ và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Thái đã thông qua Nguyễn Sỹ Bắc, một chủ quán cơm gây ra vụ đầu độc anh Nhường bằng chất Cyanid. Sau khi bắt anh Nhường lên chiếc taxi và ép uống chất Cyanid khiến nạn nhân tử vong, các đối tượng đưa thi thể nạn nhân vứt xuống vệ đường ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Đối tượng Nguyễn Sỹ Bắc khai rằng, ban đầu Chinh và Thái nói loại thuốc đưa cho hắn là thuốc ngủ và được thuê 150 triệu đồng để thực hiện việc bắt anh Nhường. Thậm chí, hắn còn hỏi lại Thái về việc nếu cho Nhường uống thuốc này có làm sao thì Thái nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nguyễn Quang Thái cũng khai rằng ban đầu chỉ biết là thuốc mê nhưng không ngờ xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an rất ngỡ ngàng bởi Chinh đang nuôi một bé trai khoảng 3 tuổi và gọi bằng con. Khi bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi giết người, Chinh khai đứa bé đó là sản phẩm sau một cuộc tình vụng trộm giữa Chinh với một người đàn ông quê ở một tỉnh phía Nam, làm ăn trên đất Thái Nguyên. Năm 2007, Chinh có thai với người đàn ông nọ và trốn vào Nghệ An để giấu không cho ai biết. Đến tháng 12/2007, Chinh âm thầm về Thái Nguyên sinh con và đem về nhà “công khai” với mọi người rằng đây là con của một người giúp việc. Sau khi giúp việc sinh con chẳng may vắn số qua đời nên Chinh đưa về nuôi. Nguyễn Thị Chinh là một người mẹ kế có tâm địa độc ác, đã lừa dối người chồng bạc mệnh và đang tâm sát hại con chồng một cách dã man. Tội ác sẽ phải trả giá, nhưng cao hơn một bản án nghiêm khắc là tù chung thân mà pháp luật dành cho, còn có tòa án lương tâm sẽ lục vấn Nguyễn Thị Chinh suốt quãng đời còn lại. Sáng 27/5/2011, TAND Hà Nội nhận định là chủ mưu vụ giết hại con riêng của chồng nhằm tranh giành tài sản thừa kế, bà Chinh lẽ ra phải bị loại khỏi đời sống. Nhưng xét bị cáo đang nuôi con nhỏ, HĐXX tuyên phạt tù chung thân. Cùng nhận mức án chung thân về tội giết người với chủ mưu Chinh là bị cáo Niêm (31 tuổi) và Cương (26 tuổi cùng ở Hải Phòng). Thái và 4 đồng phạm khác bị phạt từ 12 năm đến 18 năm 6 tháng tù. Riêng Nguyễn Trọng Minh do không tố giác tội phạm phải lĩnh án 18 tháng tù. Video: Vụ án mạng dưới chân đê Trường Sinh. Nguồn: ANTV

