Hành trình phá án: Tội ác kinh hoàng trên quốc lộ 1A

Một băng cướp mà thành phần gồm toàn những tội phạm nguy hiểm đang trốn trại và những đối tượng bất hảo có tiếng ngoài xã hội, vũ khí trang bị đầy đủ, thủ đoạn tàn ác, gian xảo, thái độ liều lĩnh và hành động nhanh nhẹn, nên không khó hiểu vì sao mà bọn chúng đã trở thành một vấn đề nhức nhối của Công an Quảng Nam - Đà Nẵng những năm 1992 - 1994, là mục tiêu mà các chiến sĩ Công an săn đuổi bằng mọi giá. (Ảnh: ANTV) Những năm 1992-1994, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng và một số tỉnh lân cận dọc tuyến Quốc lộ 1A nói chung xảy ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng, táo tợn. Nạn nhân của các vụ cướp này chủ yếu là các lái xe tải đi lại vào ban đêm trên địa bàn. (Ảnh: ANTV) Thủ đoạn của băng cướp là chặn các xe này, hoặc rình những xe nào dừng lại nghỉ qua đêm thì áp sát rồi uy hiếp để cướp đi tài sản. Thời gian đầu, bọn chúng hoạt động không có vũ khí. Nhưng càng về sau này, vũ khí của bọn chúng càng đầy đủ, từ súng đến dao, côn, lựu đạn không thiếu thứ gì. Vì thế nên những vụ cướp chúng thực hiện cũng ngày càng táo tợn hơn, manh động hơn, mức độ phạm tội cũng liên tục tăng theo cấp số nhân. (Ảnh: ANTV) Trước khi gây ra những vụ cướp nguy hiểm, táo tợn này, những thành viên của nhóm cướp cũng tập hợp những thành phần cốt cán, tiêu biểu của những nhóm cướp khác trong thập niên 80. Sau khi bị lực lượng Công an truy bắt, triệt phá, các nhóm cướp tan rã, bọn chúng tên đi tù, tên phiêu dạt nơi này nơi kia. Nhưng không chịu ngồi yên để sám hối, ngay khi có cơ hội, bọn chúng đã trốn trại rồi tìm đến nhau tập hợp thành một băng cướp mới với mức độ liều lĩnh, hung bạo và tham lam hơn hẳn những băng cướp cũ trước đây. (Ảnh: ANTV) Theo thống kê của Công an Đà Nẵng, thì chỉ trong vòng hai năm, từ năm 1992 đến năm 1994, băng cướp này đã gây ra 64 vụ cướp tài sản của các xe dọc Quốc lộ 1A, lấy đi số tài sản trị giá lên tới hơn nửa tỷ đồng, một số tiền lớn khủng khiếp thời bấy giờ, bởi ngày đó, giá vàng chỉ vào khoảng 200 - 300 nghìn đồng/ chỉ. (Ảnh: ANTV) Điểm mặt lại những vụ cướp mà băng cướp này đã thực hiện, có thể kể tới vụ cướp do tên Nguyễn Ngọc Sang cầm đầu. Nguyễn Ngọc Sang là tên cướp nguy hiểm và tàn độc nhất của băng cướp này, một kẻ bất chấp tội ác để thỏa mãn thú tính của mình. Dưới thời của Nguyễn Ngọc Sang, băng cướp này đã gây ra không biết cơ man nào các vụ cướp, trong đó đỉnh điểm nhất phải kể đến vụ cướp xảy ra vào tháng 11 năm 1993. Vụ cướp đó, tuy số tài sản mà bọn cướp cướp được không nhiều, nhưng hành vi tội ác thể hiện một cách đầy đủ và rùng rợn. (Ảnh: ANTV) Bọn chúng chia nhau ra, kẻ dùng vũ khí trấn áp các thành viên trên xe, kẻ lục lọi khắp xe để tìm kiếm các tài sản giá trị. Kết quả mà chúng "thu hoạch" được là gần 30 triệu đồng tiền mặt, một số trang sức vàng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Trong quá trình cướp bóc, trấn lột, thấy một nạn nhân nữ ngồi trên xe tuổi đời còn rất trẻ, nhan sắc dễ nhìn, đang run bắn vì sợ hãi, tên tướng cướp Nguyễn Ngọc Sang đã không bỏ qua. (Anh minh họa) Hắn đã bắt đồng bọn canh cho mình rồi cưỡng hiếp cô gái tội nghiệp trước mặt toàn bộ những người đang có mặt trên xe, kể cả mẹ cô gái. Không một ai dám đứng ra phản kháng, cứu giúp cô gái khốn khổ vì những tên còn lại đang lăm lăm súng chĩa vào cả đoàn với lời đe. Vụ việc xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thì nhóm cướp rút lui. Nhưng những ám ảnh mà chúng để lại với những nạn nhân trên chuyến xe đó, đặc biệt là cô gái bị hiếp dâm thì không bao giờ có thể xóa bỏ được. (Ảnh minh họa) Trước vụ cướp và hiếp dâm kinh hoàng vào tháng 11 năm 1993, tướng cướp Nguyễn Ngọc Sang còn cầm đầu băng cướp thực hiện những phi vụ "ăn hàng" hoành tránh, thu được số chiến lợi phẩm khổng lồ. Tháng 10 năm 1993, chúng thực hiện một vụ cướp thu được 20 triệu đồng. Tiếp đó, chúng lại tiến hành một vụ cướp khác, cướp đi gần 150 chiếc đồng hồ và nhiều tài sản có giá trị. (Ảnh: ANTV) Những vụ cướp do băng cướp này xảy ra liên tiếp, để thấy được sự liều lĩnh và bất chấp của những tên cướp này. Cướp xong, chúng chia nhau tiền ăn chơi phè phỡn. Khi nào tiền bắt đầu cạn, bọn chúng lại phục ở đường chờ thời cơ gây án. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thì băng cướp này có 10 tên, do Nguyễn Ngọc Sang cầm đầu. Là tên tàn ác nhất, nên thời Nguyễn Ngọc Sang làm thủ lĩnh, bọn chúng đã gây ra nhiều vụ cướp liều lĩnh, cướp được số tài sản khổng lồ. (Ảnh: ANTV) Tuy nhiên sau khi thực hiện vụ cướp vào tháng 11 năm 1994, cướp tài sản và hiếp dâm một nạn nhân trên xe tải, Sang đã bị trời "quả báo". Khi đang về Tiền Giang thực hiện một vụ cướp khác, hắn đã bỏ mạng tại đây. Ở Tiền Giang, bọn chúng lên kế hoạch cho vụ cướp, không may chạm trán một đoàn công tác của Công an tỉnh Tiền Giang. Thấy những đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng nghi, Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn chúng lại và kiểm tra người, phát hiện trong người chúng có nhiều vũ khí. (Ảnh: ANTV) Biết tình hình không ổn, nên lựa lúc các chiến sĩ Công an thiếu đề phòng nhất, hai tên cướp nhảy lên xe vọt đi. Trong quá trình bị các trinh sát Công an truy đuổi, bọn chúng kháng cự rất quyết liệt. Không còn cách nào khác, một trinh sát đã phải nổ súng. Tên Nguyễn Ngọc Sang bị thương, ngã xuống xe rồi chết. Trong người hắn có một CMND mang tên Nguyễn Văn Thương, tên thật của tên Sang này. (Ảnh: ANTV) Sau khi tướng cướp Nguyễn Ngọc Sang chết thảm, những tên cướp còn lại trong băng không hề nao núng. Là một tên gian manh, tàn bạo không kém Nguyễn Ngọc Sang, tên cướp Đỗ Thái Bình được tôn lên làm tướng, chỉ huy tiếp những vụ cướp động trời khác, khiến tình hình an ninh trên Quốc lộ 1A, địa phận tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng vô cùng phức tạp. Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng khi đó đã thành lập một chuyên án tiến hành điều tra và truy bắt băng cướp nguy hiểm này. (Ảnh: ANTV) Mất rất nhiều thời gian xác minh, chắt lọc các đối tượng nổi bật dọc Quốc lộ 1A quanh địa bàn, Công an vẫn chưa tìm ra được đối tượng đáng nghi. Tuy nhiên, cuối cùng manh mối của vụ án cũng bắt đầu sáng tỏ, khi mở rộng điều tra về khu vực Bình Định, các trinh sát đã khoanh vùng một số đối tượng nguy hiểm, trong đó có tên cướp Đỗ Thái Bình, kẻ đã bị bắt vì tội cướp tài sản và bị án tù chung thân. Nhưng trong thời gian thi hành án tại trại giam Gia Trung, trong một lần bị ốm phải nhập viện, hắn đã lợi dụng thời cơ trốn trại, tiếp tục ra ngoài gây tội ác. (Ảnh: ANTV) Trong khi những tài liệu về những đối tượng trong băng cướp chưa rõ ràng, thì Ban chuyên án đã lên nhiều kế hoạch tổ chức mật phục nhóm cướp này. Ngoài việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh các đối tượng, các trinh sát cũng được cắt cử đi theo dõi các tuyến đường trọng điểm mà bọn cướp thường hoạt động, đẩy mạnh tuần tra, phục kích trên các tuyến đường đó, chờ đợi con mồi sa lưới. (Ảnh: ANTV) Tuy nhiên những tên cướp này rất gian manh, xảo quyệt. Khi thấy Công an bắt đầu "làm rát" hơn, bọn chúng vẫn hoạt động, liều lĩnh, táo tợn hơn, các vụ cướp cũng xảy ra nhiều hơn, nhưng thủ đoạn của chúng cũng tinh vi hơn. Thay vì đạp xe đạp di chuyển dọc Quốc lộ 1A để tìm kiếm con mồi, bọn chúng ẩn nấp tại một điểm cố định để chờ các xe tải đi qua, dừng lại nghỉ và tiến hành gây án. Gây án xong, bọn chúng lại uy hiếp lái xe rồi chạy về hướng ngược lại, cứ đi một đoạn nghỉ một đoạn để đề phòng lực lượng tuần tra của Công an. (Ảnh: ANTV) Sau rất nhiều công sức tung lực lượng rải khắp các tuyến đường, thường xuyên tổ chức mật phục rồi tuần tra dọc quốc lộ mà không có kết quả gì, cuối cùng thời cơ của Ban chuyên án đã đến. Đêm 6/5/1994, khi đang mật phục tại khu vực cầu Cánh Tiên, địa bàn trọng điểm đã từng xảy ra nhiều vụ cướp, các trinh sát Công an tỉnh đã chạm trán với nhóm cướp mà các anh đang săn lùng ráo riết trong suốt thời gian qua. (Ảnh: ANTV) Rạng sáng hôm đó, tổ công tác Công an tỉnh phát hiện dấu hiệu bất thường khi một chiếc xe tải chạy qua khu vực cầu Cánh Tiên bị các đối tượng ném đá. Chiếc xe không dừng lại, nhưng các chiến sĩ Công an đã phát hiện ra hai bóng đen đáng nghi ở phía bên kia cầu Cánh Tiên. Không bỏ lỡ dịp may ngàn năm có một này, các trinh sát ngay lập tức bí mật áp sát khu vực mà hai đối tượng này đang đứng, tránh rút dây động rừng. (Ảnh: ANTV) Chỉ đến khi các trinh sát hô to, yêu cầu hai đối tượng đầu hàng thì bọn chúng mới hoảng hồn biết mình đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Nhưng vì là những đối tượng manh động, nên hai tên này đã ngay lập tức bỏ chạy, bất chấp các chiến sĩ Công an đã bắn súng chỉ thiên để cảnh cáo. Không còn cách nào khác, tổ công tác buộc phải nổ súng. (Ảnh: ANTV) Một trong hai tên cướp trong lúc chạy đã dính đạn, nằm ngã xuống bờ ruộng và bị tổ công tác bắt được. Tại hiện trường, Công an Đà Nẵng đã thu được một khẩu súng, một chiếc xe đạp và nhiều đồ nghề khác của bọn cướp. Tuy để một tên chạy thoát, nhưng cuộc vây bắt vẫn được coi là thành công rực rỡ, bởi không chỉ mở đường cho việc bắt các tên sau này trong nhóm, mà tên cướp bị sa lưới trong vụ này cũng là một đối tượng quan trọng. Hắn chính là Đỗ Thái Bình, thủ lĩnh của nhóm cướp. (Ảnh: ANTV) Đỗ Thái Bình là một kẻ vô cùng ngoan cố. Ngay khi bị bắt, hắn vẫn kiên quyết không khai báo về đồng bọn. Ngoài việc thừa nhận biết Nguyễn Ngọc Sang (gã đại ca mới chết), hắn không hé răng nửa lời về những thành viên còn lại. Tuy nhiên, việc bắt được Đỗ Thái Bình, cùng với việc lần ra manh mối trong vụ án Nguyễn Ngọc Sang để lại, Ban chuyên án đã khoanh vùng những đối tượng còn lại và tiến hành truy bắt chúng, với mục tiêu dẹp băng cướp này trong thời gian sớm nhất. (Ảnh: ANTV) Sau khi tên Đỗ Thái Bình sa lưới pháp luật, tên Phương (một thành viên trong băng cướp) lên giữ vai trò trưởng nhóm. Biết "đại ca" đã bị sa lưới, nhưng bọn chúng không hề lấy làm hoảng sợ, vẫn tiếp tục thực hiện các vụ cướp trên Quốc lộ 1. Chúng không biết rằng, hồ sơ về những vụ phạm tội của chúng đang được Công an thu thập ngày càng đầy đủ hơn, chuẩn bị giăng một mẻ lưới cuối cùng để vây bắt toàn bộ bọn chúng, triệt phá tận gốc băng cướp nguy hiểm này. (Ảnh minh họa) Sau khi Đỗ Thái Bình bị bắt, bọn chúng chuyển địa bàn hoạt động. Tên Phương đã chỉ huy những tên còn lại trong nhóm thực hiện các vụ cướp ở Bình Thuận, với số vũ khí còn lại mà chúng vẫn giữ được. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã gây ra 7 vụ cướp trên địa bàn Bình Thuận. Lần theo những dấu vết chúng để lại trong các vụ cướp, Ban chuyên án đã truy đuổi và bắt toàn bộ nhóm cướp vào tháng 8 năm 1994, kết thúc chuyên án này. (Ảnh minh họa) Tháng 10 năm 1994, phiên tòa xét xử băng cướp do tên Đỗ Thái Bình cầm đầu đã được xét xử công khai tại TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Việc băng cướp nguy hiểm bị Công an Quảng Nam - Đà Nẵng triệt phá trong một thời gian ngắn đã khiến nhiều người dân nức lòng. Các lái xe tải đi trên Quốc lộ 1A cũng có thể an tâm lái xe và nghỉ ngơi khi mệt chứ không còn phải lo canh cánh tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. (Ảnh: ANTV) Chuyên án kết thúc đã trả lại sự bình yên cho Quốc lộ 1A, đặc biệt là trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng. Khi phiên tòa xét xử băng cướp này diễn ra, rất nhiều người dân đã đến dự để theo dõi băng cướp phải đền tội như thế nào. 4 bản án tử hình và 15 - 30 năm tù cho những tên còn lại là một sự trừng phạt nghiêm trị và đích đáng đối với những tên cướp tàn bạo này. (Ảnh: ANTV) Video: Tội ác kinh hoàng trên quốc lộ 1A. Hành trình phá án. Nguồn: ANTV.

