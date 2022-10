Hành trình đính hôn trên “nóc nhà thế giới” của cặp đôi người Việt

Mới đây, anh Ngô Quang Cường (45 tuổi) bất ngờ cầu hôn chị Trần Mai Linh (38 tuổi) ở độ cao 5.364m trên Everest Base Camp. Họ leo bộ tổng cộng khoảng 180 km với hành trình dài 16 ngày. Trước đó, họ từng tham gia nhiều giải chạy, "check in" các địa điểm trong và ngoài nước. Khoảng ba tuần trước màn cầu hôn, hai người chinh phục đỉnh Fansipan với độ cao 3.143m. Anh Cường coi đó là sự tập luyện cho chuyến leo Everest. Ngoài khung cảnh độc nhất, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hành trình cực kỳ khó khăn để đến được đó, để làm được điều mà nhiều người trầm trồ thán phục này, cần một nền tảng thể lực tốt, một ý chí phi thường,… Được biết, ở độ cao 5.364 mét trên Everest, thời điểm tổ chức buổi lễ này, nhiệt độ ngoài trời là -8 độ C, một điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Chị Trần Mai Linh, cô dâu của lễ đính hôn đầy cảm xúc khi chia sẻ với những thành viên trong đoàn: “Anh Cường đã giữ bí mật kế hoạch này, khi anh ấy lôi trong đống đồ thuê porter vác theo có bộ váy đã tự chuẩn bị cho tôi từ lúc nào không biết. Quá lạnh để tôi có thể mặc bộ váy này và làm lễ đính hôn, nhưng tôi thực sự xúc động với những gì đang diễn ra và nhanh chóng đồng ý". "Lúc này tôi chỉ biết biết ơn anh ấy vì đã cho tôi có được giây phút hạnh phúc tuyệt vời, khi được làm điều này ở trên nóc nhà thế giới. Cuộc sống vốn dĩ luôn có những khó khăn, thử thách, nhưng tôi tin rằng qua hơn 10 ngày leo được đến đây, chúng tôi trong tương lai sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả để có được hạnh phúc của mình", chị Linh cho hay. Anh Ngô Quang Cường, chủ nhân ý tưởng lãng mạn này chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã lên kế hoạch leo Everest này từ 5 tháng trước. Từ thời điểm đó chúng tôi đã cùng nhau bước vào giai đoạn luyện tập tích cực để đạt thể lực phù hợp cho một cuộc chinh phục Everest. Tôi đã căn thời gian và đăng ký hành trình đúng vào thời điểm tình yêu đủ độ chín để nói lời cầu hôn với Mai Linh. Anh Cường nói: "Từ khi yêu nhau, chúng tôi luôn đặt ra những mục tiêu đủ lớn để 2 người cùng hướng tới, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trở ngại của cuộc sống. Và việc leo lên Everest này cũng là một trong những mục tiêu mà chúng tôi phải cùng nhau thực hiện trong cuộc đời. Và còn gì tuyệt vời hơn khi tôi có thể cầu hôn với người mình yêu thương tại nơi gần với vũ trụ nhất mà con người có thể leo bộ đến được. Khởi đầu cho một hành trình mới của cuộc đời bằng một thử thách đủ lớn, đủ khó khăn, chúng tôi tin rằng mình sẽ còn có thể bên nhau chinh phục những mục tiêu lớn hơn nữa trong phần đời còn lại". Được biết trước khi đến với nhau, anh Cường và chị Linh đều đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại nên rất trân trọng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cả hai anh chị tình cờ gặp nhau trong cộng đồng sức khoẻ sinh lý và cùng chung hoài bão phổ biến những kiến thức về sinh lý với hạnh phúc gia đình tới xã hội. Ý tưởng lớn kèm theo nhiều khó khăn khi cùng nhau thực hiện công việc đã gắn kết cặp đôi với nhau. Từ đó hai anh chị đã tìm thấy được một nửa cuộc đời của mình. Cặp đôi đã cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như giải chạy 18+Run, những buổi chia sẻ về sức khoẻ sinh lý, cũng như chinh phục các đỉnh núi của hành trình chinh phục Everest Base Camp trên. Xin chúc cho anh Ngô Quang Cường và chị Trần Mai Linh cùng bên nhau có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và tiếp tục chinh phục những thử thách lớn khác trong cuộc sống. Everest Base Camp (độ cao 5.364m) chỉ là một trong rất nhiều đỉnh trong dãy Himalaya. Đỉnh cao nhất của Everest là đỉnh 8.848m, nóc nhà của Thế giới. Tuy nhiên để leo tới đỉnh 5.364m này cũng là một thử thách đầy khó khăn với người bình thường. Ở Việt Nam hiện có 4 người leo đến đỉnh Everest. Để leo đến đỉnh 8.848m phải tập luyện cả năm và leo trong khoảng 2 tháng. Chi phí tối thiểu để leo đến đỉnh 8.848m là 1,5 tỷ đồng và các gói hỗ trợ cao hơn có thể lên đến 5-6 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: An Giang: phát hiện bộ xương người trên đỉnh núi Cấm. Nguồn: ĐTHĐT.

