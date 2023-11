Hành khách nói đùa “có súng” trên máy bay: Có xử lý hình sự?

Ngày 8/11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận, một chuyến bay tối qua (7/11) phải dừng khẩn cấp vì hành khách tung tin "có súng" trong hành lý. Cụ thể, chuyến bay số hiệu VN186, chặng bay Đà Nẵng-Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 19h25 tối 7/11.

Hai nam hành khách "đùa có súng trong hành lý" khiến chuyến bay VN186 bị gián đoạn.

Tuy nhiên, vào khoảng 18h46', quá trình lên máy bay, ổn định chỗ ngồi, 2 hành khách là Lê Xuân Q. (ngồi số ghế 29A, SN 1983, trú TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Đức T. (ngồi số ghế 30D, SN 1993, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã đùa giỡn, hỏi qua lại với nhau việc “đem theo súng, cất trong hành lý”...

Phát hiện sự việc, tiếp viên truy hỏi thì 2 nam hành khách trên trình bày là "chỉ nói đùa". Đến 20h cùng ngày, cơ trưởng chuyến bay nhận được thông tin và buộc lập biên bản tại máy bay, sau đó yêu cầu an ninh hỗ trợ. Hai hành khách trên sau đó được đưa về phòng an ninh hàng không để lục soát nhưng không phát hiện trong người có vũ khí, công cụ hỗ trợ. Máy bay phải dừng bay và quay trở lại kiểm tra an ninh tất cả hành khách và hành lý. Chuyến bay bị hoãn 2,5 giờ sau đó xuất phát theo hành trình.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hai hành khách này có hành vi đưa ra những thông tin đe dọa an ninh an toàn hàng không, đây là hành vi vi phạm pháp luật nên việc cơ quan chức năng tạm dừng chuyến bay xem xét xử lý là cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Có thể nói rằng hai người này đã có trò nghịch dại là đưa thông tin sai sự thật có nguy cơ đe dọa an ninh an toàn hàng không nên đã phải trả giá cho hành vi của mình bởi chế tài của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, rất may hành vi chỉ dừng lại ở lời nói và không có hành vi vi phạm pháp luật nào khác, nếu còn có những hành vi khác dẫn đến gây mất an ninh trật tự thì những tình huống như thế này không chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Rõ ràng sự việc đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người làm trễ chuyến bay, gây hoang mang lo lắng cho rất nhiều hàng hành khách. Cơ quan chức năng sẽ đánh giá hậu quả của hành vi này để xem xét có chế tài xử lý đối với hai thanh niên này theo quy định của pháp luật.

Hàng không là lĩnh vực đặc biệt, nếu xảy ra những sự cố thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Chính vì vậy các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế về đảm bảo an ninh an toàn hàng không rất chặt chẽ và được thực hiện rất nghiêm ngặt. Tất cả các hành vi đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không thì người thực hiện hành vi đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



Vụ việc này sẽ là bài học cho những người thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ, coi thường pháp luật, chỉ vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình mà có thể gây ảnh hưởng, đe dọa gây thiệt hại đến nhiều người khác. Ngoài việc xem xét xử lý đối với hai trường hợp này thì cơ quan chức năng cũng cần thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra.