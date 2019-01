Hành động lạ của gã chồng sau khi cứa cổ vợ tử vong lúc rạng sáng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào lúc rạng sáng nay (18/1).



Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thìn (SN 1991, trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên). Nạn nhân bị Thìn sát hại chính là vợ hắn – chị P.T.T. (SN 1991).

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng nay, đối tượng Thìn và vợ xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến lời qua tiếng lại. Khoảng 5h sáng, trong lúc không kiềm chế được, Thìn đã cầm dao cứa cổ vợ dẫn đến tử vong.

Một số người dân xung quanh còn cho biết, sau khi sát hại vợ, Thìn tỏ ra hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh và chạy ra đường hét lên “tôi giết vợ rồi”.

Thậm chí, Thìn còn đi “thông báo” và nhờ bà con láng giềng mổ lợn để “làm ma” cho vợ. Khi người thân của Thìn biết thông tin, chạy sang nhà Thìn thì đã phát hiện vợ anh ta nằm gục trên giường. Sự việc khiến người dân trong làng cảm thấy bàng hoàng, bởi vì từ trước tới giờ, họ vẫn nghĩ Thìn là người chân chất, hiền lành, không gây gổ với ai bao giờ.

Hiện trường vụ án mạng. Được biết, vợ chồng Thìn chủ yếu làm nông nghiệp thuần túy. Thi thoảng, trong những lúc nông nhàn, Thìn tranh thủ đi làm thuê, làm mướn ít hôm rồi lại về.

Vợ chồng Thìn đã có một bé gái khoảng 3 tuổi. Cuộc sống gia đình trước đây vốn cũng êm ấm, hạnh phúc. Hai vợ chồng Thìn được bố mẹ cho một căn nhà nhỏ ra ở riêng nhưng cũng ngay gần ông bà. Gần đây, hai vợ chồng muốn cất thêm một căn nhà nữa, tuy nhiên, ngôi nhà đang được xây dở dang thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Theo người dân địa phương, từ trước tới giờ, hai vợ chồng Thìn chưa có khi nào mâu thuẫn tới mức “không thể giải quyết được”, chỉ là chuyện vợ chồng trẻ thi thoảng có cãi nhau vài câu rồi lại thôi. Không ngờ, lần này Thìn lại ra tay hại chết chị T..

Cũng trong sáng nay, vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Nhận được thông tin, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an huyện Văn Yên và đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Theo thông tin cập nhật, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được hoàn tất. Hiện tại, đối tượng Thìn đã bị bắt giữ về hành vi giết người .

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã báo lên xã. Chúng tôi nhanh chóng triển khai lực lượng cùng với Công an xã có mặt tại nơi xảy ra vụ án để bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo với Công an huyện Văn Yên bắt giữ Nguyễn Văn Thìn. Bước đầu, anh này chỉ nói là do ghen tuông, nghi ngờ vợ có người khác nên trong lúc không kiềm chế được cảm xúc đã sát hại vợ”.