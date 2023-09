Hàng trăm người tập trung tại tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 21/9, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung trước cổng Tòa án Nhân dân TP HCM theo dõi phiên xử. Nhiều Youtuber cũng có mặt trước tòa án TPHCM từ sớm để livestream (phát trực tiếp). Họ thi nhau quay chụp bằng điện thoại mỗi khi có người dân phát biểu hoặc xe công vụ ra vào cổng. Đúng 6h sáng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng hai xe đặc chủng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến tòa. Để phục vụ xét xử, Tòa án triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và ông Nguyễn Đình Kim. Theo kết quả điều tra bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh và nhiều nghệ sĩ, cá nhân khác, trái với quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video: Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên đòi bà Phương Hằng bồi thường 88 tỷ.

Sáng 21/9, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung trước cổng Tòa án Nhân dân TP HCM theo dõi phiên xử. Nhiều Youtuber cũng có mặt trước tòa án TPHCM từ sớm để livestream (phát trực tiếp). Họ thi nhau quay chụp bằng điện thoại mỗi khi có người dân phát biểu hoặc xe công vụ ra vào cổng. Đúng 6h sáng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng hai xe đặc chủng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến tòa. Để phục vụ xét xử, Tòa án triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và ông Nguyễn Đình Kim. Theo kết quả điều tra bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh và nhiều nghệ sĩ, cá nhân khác, trái với quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video: Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên đòi bà Phương Hằng bồi thường 88 tỷ.