Khoảng 1h sáng 26/11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Vũ Hồng Văn – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, các tổ công tác đồng loạt ập vào kiểm tra quán Bar Liberty và quán Bar G9 ở TP. Buôn Ma Thuột.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm nam, nữ nhảy múa điên loạn trong quán bar, nghi có biểu hiện phê ma túy.

Đại tá Vũ Hồng Văn – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo tổ công tác.

Thời điểm kiểm tra tại quán bar Liberty do bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (41 tuổi, trú TP.Hồ Chí Minh) và quán Bar G9 do bà Lê Thị Thu 29 tuổi, trú phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột làm chủ, công an phát hiện hàng trăm thanh niên nam - nữ đang nhảy múa điên loạn. Bên trong các địa điểm này còn có nhiều nhiều thanh niên có biểu hiện phê ma túy.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật nghi là chất ma túy, dao... Qua tiến hành kiểm tra, cả 2 quán bar này có gần 40 thanh niên dương tính với chất ma túy.

Bên trong một quán bar lực lượng chức năng kiểm tra.

Hiện, các đối tượng dương tính với chất ma túy đã được đưa về Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai quán bar này cách nhau khoảng 200 mét, thời gian qua nơi đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nhiều vụ hỗn khiến phức tạp khiến cho người dân sống xung quanh rất bất bình và lo lắng. Việc kiểm tra, phát hiện, xử lý những sai phạm của lực lượng Công an được người dân rất đồng tình, ủng hộ.