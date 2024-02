Hàng nghìn người về chợ Viềng mua may, bán rủi đầu năm

Chợ Viềng là phiên chợ đầu năm họp vào đêm mùng 7 ngày mùng 8 âm lịch. Tuy nhiên, ngay từ chiều 16/2, nhiều người dân, du khách thập phương đã đổ về chợ Viềng để tham quan mua sắm. Dọc các con đường dẫn vào chợ, dòng người như nêm cối. Dự kiến của UBND huyện Vụ Bản, năm nay chợ Viềng đón khoảng 30 vạn lượt người ghé thăm. Ghi nhận chiều 16/2, người dân đến chợ khá đông để mua sắm những sản phẩm nông cụ như dao, đó, cây cảnh, thịt bò để năm mới thêm nhiều may mắn, tài lộc. Các con đường chật kín người. Thịt bò là mặt hàng được nhiều người mua với mong muốn năm mới nhiều may mắn. Các gian hàng nông cụ như đó, giỏ cũng đông người ghé mua Một cô gái bán nông cụ tại chợ Viềng. Các sản phẩm dao, kéo...dù rất quen thuộc, nhưng với quan niệm mua món đồ tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ mang lại nhiều may mắn nên nhiều người tìm mua. Các gian hàng bày bán cây cảnh khá nhiều. Dao, cuốc ở chợ Viềng đắt khách. Một người dân sắm những cây cảnh dịp đầu Xuân năm mới 2024. Mỗi người khi đến chợ Viềng đều chọn mua cho mình một món đồ Với quan niệm "mua may bán rủi" nên người dân mua nông cụ, cây giống về để trồng, sản xuất mong được mùa. Sức hấp dẫn của chợ Viềng Xuân bởi phiên chợ mang yếu tố tâm linh của người bán và người mua là cầu may cho một năm mới mọi sự tốt lành và là nơi hội tụ những nét đặc trưng cấu trúc xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống mang đậm nét văn hoá của nền văn minh lúa nước. Chợ Viềng xuân tại xã Kim Thái còn gắn liền với quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh nên người dân không chỉ đi chợ mà còn đi lễ phủ. >>> Mời độc giả xem thêm video Ghé thăm chợ đêm nổi tiếng bậc nhất Đà thành:

Chợ Viềng là phiên chợ đầu năm họp vào đêm mùng 7 ngày mùng 8 âm lịch. Tuy nhiên, ngay từ chiều 16/2, nhiều người dân, du khách thập phương đã đổ về chợ Viềng để tham quan mua sắm. Dọc các con đường dẫn vào chợ, dòng người như nêm cối. Dự kiến của UBND huyện Vụ Bản, năm nay chợ Viềng đón khoảng 30 vạn lượt người ghé thăm. Ghi nhận chiều 16/2, người dân đến chợ khá đông để mua sắm những sản phẩm nông cụ như dao, đó, cây cảnh, thịt bò để năm mới thêm nhiều may mắn, tài lộc. Các con đường chật kín người. Thịt bò là mặt hàng được nhiều người mua với mong muốn năm mới nhiều may mắn. Các gian hàng nông cụ như đó, giỏ cũng đông người ghé mua Một cô gái bán nông cụ tại chợ Viềng. Các sản phẩm dao, kéo...dù rất quen thuộc, nhưng với quan niệm mua món đồ tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ mang lại nhiều may mắn nên nhiều người tìm mua. Các gian hàng bày bán cây cảnh khá nhiều. Dao, cuốc ở chợ Viềng đắt khách. Một người dân sắm những cây cảnh dịp đầu Xuân năm mới 2024. Mỗi người khi đến chợ Viềng đều chọn mua cho mình một món đồ Với quan niệm "mua may bán rủi" nên người dân mua nông cụ, cây giống về để trồng, sản xuất mong được mùa. Sức hấp dẫn của chợ Viềng Xuân bởi phiên chợ mang yếu tố tâm linh của người bán và người mua là cầu may cho một năm mới mọi sự tốt lành và là nơi hội tụ những nét đặc trưng cấu trúc xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống mang đậm nét văn hoá của nền văn minh lúa nước. Chợ Viềng xuân tại xã Kim Thái còn gắn liền với quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh nên người dân không chỉ đi chợ mà còn đi lễ phủ. >>> Mời độc giả xem thêm video Ghé thăm chợ đêm nổi tiếng bậc nhất Đà thành: