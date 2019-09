Hàng nghìn ngôi nhà ở miền Trung ngập lút nóc, dân bơi xuồng trên phố

Mưa lũ diễn biến phức tạp ở Quảng Bình khiến nhiều ngôi nhà bị nước ngập đến tận nóc. Người dân phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn. Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Bình mênh mông nước. Nhiều thôn, xã bị cô lập. Nhiều địa phương đã triển khai di dời người dân trước khi nước lũ ập đến. Nguồn điện cũng bị cắt trong thời gian này. Nhiều con đường bị hư hỏng, chia cắt bởi nước lũ chảy xiết. Người dân buộc phải di chuyển bằng thuyền bè tự chế. Một cổng làng ở Quảng Bình. Gia súc được người dân đưa đến nơi cao ráo. Hoạt động buôn bán bị đình trệ, hàng hoá có nguy cơ bị hư hỏng do nước lũ. Người dân phải thường xuyên dọn vệ sinh, tránh rác thải, cây cối theo nước lũ chảy vào nhà. Một số địa phương nước lũ đã dâng đến nửa người. Hiện người dân đang phối hợp với cơ quan chức năng cứu hộ cứu nạn những vùng ngập nặng.

Diễn biến mưa lũ Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên; thượng lưu các sông ở Quảng Bình đang xuống, hạ lưu đang dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Trị đang xuống. Mực nước lúc 07h/05/9 trên các sông như sau:

Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 14,44m, trên BĐ3 0,94m; tại Hòa Duyệt 9,88m, dưới BĐ3 0,62m;

Sông Gianh tại Đồng Tâm 12,56m, trên BĐ2 0,56m; tại Mai Hóa 6,87m, trên BĐ3 0,37m;

Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,50m, dưới BĐ3 0,20m;

Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 3,61m, dưới BĐ2 0,39m.

Dự báo lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên, các sông ở Quảng Bình dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Trị tiếp tục xuống. Đến chiều, tối nay (5/9), mực nước trên các sông khả năng như sau:

Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ dao động ở mức 14,5m, trên BĐ3 1,0m (với tổng lưu lượng xả của thủy điện Hố Hô duy trì ở mức 783m3/s); tại Hòa Duyệt lên mức 10,6m, trên BĐ3 0,1m;

Sông Gianh tại Mai Hóa dao động ở mức 6,5m, ở mức BĐ3;

Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy dao động ở mức 2,3m, trên BĐ2: 0,1m;

Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức BĐ1.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trong hôm nay (5/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (80-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24h). Ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (20-50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng, thành phố và khu đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các huyện:

- Tỉnh Nghệ An: Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Tp. Vinh

- Tỉnh Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang, Kỳ Anh, Tp. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên

- Tỉnh Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tp. Đồng Hới

- Tỉnh Quảng Trị: Hướng Hóa, Đăkrông, Tx. Quảng Trị, Tp Đông Hà

Đặc biệt là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị).

Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa nhỏ trên địa bàn các tỉnh trên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

