Hàng loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022

Bộ Ngoại giao có thêm nhiệm vụ mới: Cũng trong tháng 12, Nghị định 81/2022/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung nhiều nhiệm vụ mới với Bộ Ngoại giao. Trong đó, bổ sung nhiệm vụ về thống nhất chủ trương bầu cử tại các diễn đàn, tổ chức đa phương để bảo đảm phù hợp với chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Nghị định cũng bổ sung nhiệm vụ tham mưu, chuẩn hóa và thống nhất quản lý về việc sử dụng các ngôn ngữ nước ngoài thông dụng trong hoạt động chính trị, ngoại giao của Đảng và Nhà nước; thực hiện cấp chứng minh thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, lãnh sự danh dự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên gia đình theo quy định của pháp luật”; thực hiện đại đoàn kết dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài… Quy định về quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại: Từ ngày 15/12, Nghị định 90/2022/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước có hiệu lực. Trong đó, quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại phải đảm bảo một số nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. (Ảnh minh họa) Các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, giá cho thuê nhà phục vụ đối ngoại được xác định theo giá thị trường; đảm bảo bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà phục vụ đối ngoại… (Ảnh minh họa) Sử dụng bằng của người khác bị phạt tới 20 triệu đồng: Từ ngày 12/12, Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của người khác sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng (so với trước đây phạt từ 3 - 5 triệu đồng). (Ảnh minh họa) Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng; phạt 30 - 40 triệu đồng về hành vi gian lận để được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự… (Ảnh minh họa) Viên chức nhiều ngành được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Cụ thể, 3 Thông tư 12/2022/TT-BTNMT, Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL và Thông tư 14/2022/TT-BKHCN có hiệu lực trong tháng 12/2022, quy định về việc bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với nhiều chức danh như: Viên chức ngành tài nguyên và môi trường gồm: Địa chính viên, Điều tra viên tài nguyên môi trường, Dự báo viên khí tượng thủy văn, Kiểm soát viên khí tượng thủy văn, Quan trắc viên tài nguyên môi và Đo đạc bản đồ viên. Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao là Huấn luyện viên và Hướng dẫn viên. Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ là Nghiên cứu viên, Trợ lý nghiên cứu, Kỹ sư và kỹ thuật viên. (Ảnh minh họa) Việt Nam chính thức có Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (gọi tắt là Danh mục 2022), có hiệu lực từ 1/12/2022. Những thay đổi tại Danh mục 2022 tập trung vào việc cập nhật những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, thương mại của một số nhóm hàng để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm các ngành hàng thủy sản, thực phẩm chế biến, thuốc lá, hóa chất, dược phẩm, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tác phẩm nghệ thuật...(Ảnh minh họa) Một số mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi theo Danh mục 2022 như: mặt hàng thuốc lá điện tử; bộ test chẩn đoán danh; các mặt hàng HFCs; mặt hàng Module màn hình dẹt; mặt hàng Module LED; phế liệu và phế thải điện và điện tử; máy in 3D; mặt hàng phương tiện bay không người lái. (Ảnh minh họa) Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh: Theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 thì các hộ nghèo và cận nghèo đủ điều kiện sẽ nhận 500.000 đồng hoặc được trang bị điện thoại thông minh, nhằm phổ cập smartphone ở Việt Nam. (Ảnh minh họa) Điều kiện nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh gồm: hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ. Theo đó, các hộ gia đình được hỗ trợ theo 1 trong 2 hình thức sau: hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình hoặc hỗ trợ bằng tiền với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ (nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện thoại thông minh kể từ ngày 12/12/2022)... Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 12/12/2022. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021.

