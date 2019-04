Hàng chục người say sưa đá gà trong quán cà phê ở ĐN

(Kiến Thức) - Hàng chục người tham gia cá cược đá gà tại quán cà phê ở Đà Nẵng vừa bị công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 6/4, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang tạm giữ hàng chục người và phương tiện liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà để điều tra.

Quán cà phê nơi bắt hàng chục người đá gà ăn tiền.

Trước đó, sáng 5/4, các trinh sát Công an quận Cẩm Lệ bất ngờ ập vào quán cà phê trên đường Hòa Nhơn 4 (phường Hòa An) do Nguyễn Đức Huy (30 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) làm chủ.

Tang vật công an tạm giữ.

Thời điểm này, công an bắt quả tang 34 người tham gia cá cược đá gà. Thấy cảnh sát, nhiều người bỏ chạy nhưng bất thành. Tang vật thu giữ gồm 25 xe máy, hơn 10 triệu đồng và một số con gà.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng tuyến đường ngắn nằm khuất sâu Huy nuôi gà đá phía sau quán và tổ chức đá gà cá cược ăn tiền.