Hạn chế đi lại, vẫn có 38 người tử vong vì tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong 03 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/01/2022), toàn quốc xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người; so với 03 ngày đầu năm 2021, giảm 03 vụ (4,5%), giảm 02 người chết (5%), giảm 02 người bị thương (5,4%). Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế, làm chết 03 người, bị thương 01 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết (so với ngày 03 ngày đầu năm 2021 không tăng, không giảm).

Do tình hình COVID-19 phức tạp nên nhiều người hạn chế đi lại dịp Tết Dương lịch vừa qua.

Tại TP Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đánh giá của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải và tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Do tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước nên dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay nhiều người dân thay vì về quê, đi chơi đã lựa chọn ở lại thành phố để phòng, chống dịch; một số địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch nên các trung tâm thương mại, khu vui chơi địa điểm du lịch không xảy ra hiện tượng tập trung đông người…

Một số người về quê hoặc đi du lịch lựa chọn đi xe cá nhân thay vì đi xe khách nên các bến xe khách, sân bay không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và TP HCM, tình trạng vi phạm nồng độ cồn, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe máy