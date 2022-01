Nhìn lại những vụ án mạng gây rúng động năm 2021

Thảm án kinh hoàng ở Bắc Giang: Ngày 22/10, Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Th (SN 1976) sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liên cầm chém chị Th. tử vong ngay tại chỗ. Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Th. (SN 1949) về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu vì vậy y tiếp tục dùng dao chém mẹ tử vong. Sau đó, Hiếu dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi. Trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình L. (SN 1949) cũng bị Hiếu chém tử vong khi vừa về tới sân nhà. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình. Cụ thể, sau khi đánh vợ, Hiếu lĩnh án tù 6 năm. Trong lúc đang chấp hành án phạt tù thì vợ Hiếu đã làm đơn ly dị. Trong thời gian Hiếu chấp hành án phạt, gia đình cũng không lên thăm nom hắn. Mâu thuẫn trong quá trình ly hôn, con rể sát hại bố mẹ vợ và vợ ở Thái Bình: Ngày 28/6, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú huyện Quỳnh Phụ) cùng vợ là chị Đ.T.S đến UBND xã Quỳnh Hoa xin xác nhận về việc tổ chức hòa giải ly hôn không thành để hoàn thiện hồ sơ nộp lên TAND huyện Quỳnh Phụ làm thủ tục ly hôn. Sau khi từ UBND xã ra về, cả 2 cùng về nhà ông Đ.Đ.C. (bố đẻ chị S.) để nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa Thịnh và gia đình nhà vợ xảy ra mâu thuẫn, to tiếng dẫn đến cãi vã. Trong lúc nóng giận, đối tượng xuống bếp lấy 1 con dao mác và bất ngờ chém cả gia đình nhà vợ khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 7/12, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Thịnh tử hình về tội Giết người. Đôi vợ chồng sát hại, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương: Trong quá trình anh D.C.C. (47 tuổi, ở huyện Gia Lộc, Hải Dương) đến cửa hàng Cao Tài Năng (SN 1981, trú TP.Hải Dương) để đòi nợ thì bị Năng sát hại, Năng cùng vợ là Vũ Thị Mừng (SN 1983) trôn xác nạn nhân. Tối 8/2, sau nhiều tháng gây án, lo sợ bị phát hiện thi thể, Năng cùng vợ mua xăng, đào xác nạn nhân lên chất củi rồi đốt. Đốt xong, vợ chồng này bỏ tro, xương của nạn nhân vào túi nylon mang vứt nhiều nơi để phi tang. Sau đó, 2 vợ chồng này đã bị Công an bắt giữ. Ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên Cao Tài Năng mức án Tử hình với tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể hài cốt. Bị cáo Vũ Thị Mừng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm, và đồng phạm tội Xâm phạm thi thể hài cốt. Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 17/4, Phạm Văn Dũng (SN 1975, trú phường Long Tâm, TP Bà Rịa) trên đường đi ra chỗ vợ đang dự tiệc sinh nhật, Dũng thấy P.N.Q.N. (5 tuổi, trú cùng địa phương) theo sau nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu N. Sau đó, Dũng đứng lại tại cổng nghĩa địa và đợi cháu N. đến, Dũng bế cháu N. đến gò cát cạnh sân bóng và đặt cháu N. đứng xuống đất, cháu N. la lên, Dũng bóp cổ N. tử vong và dùng tay xâm hại tình dục bé N. rồi bỏ đi. Ngày 10/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Dũng về tội Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Truy sát hàng xóm kinh hoàng ở An Giang: Ngày 10/10, Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ở huyện Châu Thành) cầm cây xăm gạo đến nhà người hàng xóm là bà Ca Thị Sang (45 tuổi) đâm nạn nhân tử vong. Nghi phạm sau đó tiếp tục đâm anh Nguyễn Văn Hận (36 tuổi) khi nạn nhân đang câu cá gần nhà bà Sang. Anh Hận thoát chết nhờ kịp nhảy xuống sông trốn Cường. Vài phút sau, Cường quay lại chỗ bà Sang, tiếp tục cầm cây xăm gạo đâm ông Ca Văn Thời (69 tuổi, cha bà Sang) bị thương và tử vong trong bệnh viện. Theo một cán bộ điều tra, thủ phạm không có mâu thuẫn với các nạn nhân. Người này có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy nhưng có nồng độ cồn. >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm rồi đến đám ma khóc lóc. Nguồn: ANTV.

