Hầm Kim Liên: Nỗi ám ảnh về những tai nạn kinh hoàng

Hầm Kim Liên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được bố trí theo hướng đường Đại Cồ Việt – Xã Đàn và ngược lại. Ảnh: Google Đây là nút giao thông đầu tiên của Hà Nội được xây dựng với thiết kế đường hầm. Hầm Kim Liên có chiều dài 644 m (trong đó phần hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 405 m, đường dẫn dài 99 m), chiều rộng hầm 18,5 m, chiều cao thông xe trong hầm 4,7 m. Ngoài ra, dự án còn xây dựng hầm cho người đi bộ gồm hai nhánh cắt qua đường Lê Duẩn và đường Giải Phóng dài tổng cộng 90m, cải tạo mở rộng mặt bằng nút, làm mới mặt đường, xây dựng hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tuy nen kỹ thuật... Việc xây dựng hầm tại nút giao thông quan trọng đã giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng ùn tắc. Tuy nhiên thời gian gần đây, hàng loạt các vụ tai nạn thảm khốc đã khiến hầm Kim Liên trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi lưu thông qua đây. Bà Trần Thị Loan, một người sinh sống gần hầm Kim Liên nói: "Tôi bán hàng ở đây lâu rồi. Hầm Kim Liên thường xuyên tai nạn, đặc biệt là những ngày mưa hay đêm tối. Vừa tuần trước mới có một vụ, đêm qua lại một vụ nữa. Tôi thấy hầu như những người xuống đường dốc hầu này đều phóng nhanh và không giảm tốc dù đã có biển cảnh báo. Đi qua đây tôi rất sợ, cảm giác cứ bị hút vào, đáng ra mình đi chậm lại thành đi nhanh. Tôi đi quen thì hay giảm ga để đảm bảo an toàn, còn những người không biết thì họ cứ để vậy mà đi”. Nhiều người dân địa phương cho biết, dù đường hầm được vệ sinh thường xuyên nhưng đôi khi vẫn có nhiều cát sỏi, dễ gây tai nạn. Trong khi đó, nhiều tài xế cho rằng, ý thức người tham gia giao thông chưa tốt kèm theo những bất cập của đường hầm đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Anh N.V.T, một tài xế taxi chia sẻ: “Tôi thường xuyên đưa đón khách qua hầm Kim Liên. Qua báo đài và mạng xã hội, thỉnh thoảng tôi lại thấy có một vụ tai nạn ở đây nên khá sợ. Theo tôi thấy, về chủ quan, nguyên nhân chính gây tai nạn chủ yếu là do các phương tiện lưu thông qua đây không đúng làn đường và giữ khoảng cách an toàn. Về khách quan, bên trong hầm tầm quan sát kém, so với những đường hầm khác, làn đường hầm Kim Liên theo tôi là quá hẹp, lại dốc nên lái xe dễ tai nạn. Vì vậy khi đi đến đây, tôi khuyên các tài xế nên giảm tốc độ, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách với phương tiện khác”.

