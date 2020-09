Hai thuộc cấp trợ giúp Nguyên Giám đốc BV Bạch Mai làm sai be bét gì?

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm gian và Lệnh khám xét đối nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Hai thuộc cấp đã trợ giúp Nguyên Giám đốc BV Bạch Mai ông Nguyễn Quốc Anh thực hiện hành vi phạm tội như thế nào?

Việc bắt ông Quốc Anh, Hiền và bà Thuận nằm trong diễn biến điều tra mở rộng của C03 về việc nâng khống giá thiết bị y tế.

C03 đã làm rõ hành vi của một số lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Bạch Mai lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế, chủ trương xã hội hóa liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh, vì động cơ cá nhân làm trái quy định của Nhà nước, quy định của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Các bị can chấp thuận cho công ty tham gia đề án, nâng giá thiết bị lên nhiều lần, đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người bệnh.

Hai thuộc cấp của ông Nguyễn Quốc Anh là ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Trịnh Thị Thuận bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về đề án liên danh, liên kết tháng 1/2017 giữa Bệnh viện Bạch Mai và 1 công ty cung ứng dịch vụ, Công ty ký hợp đồng liên danh, liên kết số 02/HĐKL/BVBM-BMS ngày 27/2/2017.

Theo đó, hệ thống phẫu thuật chính xác cao có sử dụng công nghệ lập kế hoạch và robot hỗ trợ rosa trong phẫu thuật sọ não (xuất xứ Pháp) có tổng giá trị đầu tư là 39 tỷ đồng. Vốn do bên B đầu tư, thời hạn liên kết là 7 năm (2017-2024). Sau khi trừ chi phí thuế và các chi phí chung (bao gồm cả chi phí bảo hiểm rủi ro và chi phí phải trả lãi vay ngân hàng), bên A được hưởng 50%, bên B 50% chệnh lệch thu chi.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ CV10/2019/BMS, ngày 22/10/2019 của Công ty cho thấy, giá của các thiết bị theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) là 7.056,59 triệu đồng. Chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ là 2,5 tỉ đồng; chi phí thử nghiệm theo yêu cầu của Bộ Y tế là 1,08 tỷ đồng; thuế VAT 5% là 352,83 triệu đồng. Như vậy, tổng tất cả các chi phí khi mua máy robot rosa là hơn 10,9 tỷ đồng (10.989,42 triệu đồng). So với con số 39 tỷ đồng được ghi trong hợp đồng, số tiền bị đội vống lên gấp gần 4 lần.

Trước khi bắt nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai , trước đó C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Tuấn - chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Công ty BMS và Ngô Thị Thu Huyền - phó giám đốc.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Lê Hoàng - thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Công ty VFS). Các bị can này đều bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Quốc Anh và ông Ngọc Hiền là lãnh đạo bệnh viện thời điểm Công ty BMS và Bệnh viện Bạch Mai thực hiện liên doanh liên kết đưa nhiều thiết bị máy móc vào sử dụng điều trị cho bệnh nhân theo chủ trương xã hội hóa.

