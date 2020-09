Dựng lại hiện trường vụ thanh niên đập phá xe sau khi tông bà bầu

Vào khoảng 8h30 sáng 25/9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã đưa những người có liên quan trong vụ nam thanh niên đập phá xe máy của người đi đường sau va chạm giao thông trên đường Trường Chinh để dựng lại hiện trường nơi xảy ra vụ việc điều tra, làm rõ. Trước đó, chiều 24/9, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập những người liên quan đến vụ va chạm giao thông, dùng hung khí đập phá xe máy của người đi đường trên phố Trường Chinh xảy ra vào trưa cùng ngày. Nam thanh niên bị triệu tập sinh năm 2003, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã có 2 tiền sự về việc đánh nhau gây thương tích. Công an quận Thanh Xuân bước đầu xác định, sự việc diễn ra đúng như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội 4 nam thanh niên điều khiển xe máy xảy ra va chạm với người phụ nữ đang mang bầu trên đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Sau khi gây tai nạn, nhóm thanh niên ngổ ngáo định bỏ đi, nhưng bị người đi đường giữ lại yêu cầu làm rõ sự việc. Tuy nhiên, nhóm này đã rút hung khí là một khúc gậy dài hùng hổ lao vào đập xe, dọa đánh nhưng người đi đường can thiệp vào sự việc. Như đã thông tin, chiều 24/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh đã xảy ra chạm với người phụ nữ đi xe máy. Trong clip, người phụ nữ mang bầu đang ngồi ở vệ đường được một số người dân hỏi han, chăm sóc. Gần đó, một thanh niên trong nhóm đang hung hăng cầm vật giống tuýp sắt lao ra giữa đường chửi bới rồi bất ngờ chạy đến đập nát đầu chiếc xe máy dựng bên đường. Theo người chứng kiến, nguyên nhân ban đầu do 4 thanh niên đi xe máy va chạm với một thai phụ trên đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) khiến nạn nhân ngã xuống đường. Nhiều người đi đường dừng lại đưa thai phụ vào lề đường và hỏi thăm thương tích. Lúc này, một người đàn ông lái xe máy đi qua đã nhắc nhở nhóm thanh niên nên tham gia giao thông cẩn thận hơn thì bị nhóm này cầm hung khí đòi hành hung và đập phá xe máy của anh này. Hiện vụ thanh niên đập phá xe sau khi tông bà bầu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Mời quý độc giả xem video: thanh niên đập phá xe sau khi tông bà bầu. Nguồn: Facebook.

