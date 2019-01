Hải Phòng: Taxi lật ngửa giữa đường, người dân cứu nữ nhà thơ

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn chiếc taxi lật ngửa giữa đường ở Hải Phòng, vào 17h30 chiều ngày 23/1, một chiếc taxi hãng Vạn An đang lưu thông trên phố Lê Duẩn đến khu vực trước Tinh Thành Quốc Tế (thuộc phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) thì xảy ra tai nạn. Do tránh một phương tiện đi trước nên taxi phanh gấp rồi bị lật ngửa và xoay tròn nhiều vòng.



Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có lái xe và một nữ hành khách là nhà thơ Thy Nguyên (38 tuổi, trú tại lô 22 Lê Hồng Phong, Hải Phòng). Sau khi xảy ra vụ tai nạn cả lái xe và nữ nhà thơ đều bị kẹt trong xe.

Người dân địa phương ở gần đó đã nhanh chóng tham gia cạy cửa xe cứu nữ nhà thơ và tài xế ra ngoài. Hậu quả cả hai cùng bị thương, nhà thơ Thy Nguyên đang được điều trị tại bệnh viện Hồng Phúc Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường chiếc xe nằm ngửa bụng lên trời, đầu xe hư hỏng nặng, 4 cánh cửa xe tung ra. Trên mặt đường quanh chiếc taxi bị nạn để lại vệt vẽ vòng tròn xoe do phương tiện quay tròn tự gây ra.

Một lãnh đạo đội CSGT quận Kiến An cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do lái xe taxi tránh một phương tiện phía trước dẫn đến phanh gấp, mất lái. Chiếc xe đâm thẳng vào giải phân cách rồi lật xoay tròn giữa đường. Hiện phương tiện đã được cứu hộ về công an quận Kiến An để phục vụ điều tra.

Được biết, trước đó, nữ thi sỹ Thy Nguyên gọi taxi về lại thành phố Hải Phòng đi từ thiện ở huyện An Lão cùng nhóm thiện nguyện Niềm Tin. Khi trở về bà Thy Nguyên lên chiếc taxi hãng Vạn An, khi lưu thông đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn.