Hải Phòng: Tập huấn PCCC cho hàng trăm quán karaoke và cơ sở lưu trú

Nhằm nâng cao nhận thức, cho các chủ cơ sở trong đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn PCCC, vừa qua, Đội PCCC và CNCH - Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã tổ chức tập huấn, trao đổi những nội dung cơ bản về vai trò, trách nhiệm của chủ kinh doanh, người đứng đầu cơ sở, các nguyên tắc, kỹ thuật chữa cháy cơ bản.

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị PCCC và CNCH. Ảnh: CAHP

Đội PCCC và CNCH cũng đã hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản các hệ thống phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; một số phương pháp sơ cứu người bị nạn khi chữa cháy. Ngoài ra, các chủ cơ sở tham gia thực hành chữa cháy và hoàn thành bài thi mới được cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên hiện có hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke và hơn 100 sơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Các chủ cơ sở thực hành chữa cháy. Ảnh:CAHP

Thời gian qua, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Thủy Nguyên đã kiểm tra 130 lượt cơ sở kinh doanh Karaoke, xử phạt 51 cơ sở với số tiền 165 triệu đồng. Các lỗi vi phạm liên quan đến an toàn hệ thống điện, điều kiện về thoát nạn, trang bị, bảo quản dụng cụ phương tiện PCCC, công tác huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, việc tự kiểm tra an toàn PCCC của người đứng đầu cơ sở cùng một số vi phạm khác.

Các chủ cơ sở kinh doanh hào hứng tham gia thực hành chữa cháy. Ảnh: CAHP

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các quán karaoke. Gần đây nhất là vụ hỏa hoạn quán karaoke An Phú ở tỉnh Bình Dương đã khiến hàng chục người tử vong.

Trong thời gian tới, Công an huyện Thủy Nguyên sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

