Hải Phòng: Tạm giữ "ô sin" nhiều lần trộm tiền gia chủ

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, nữ “ô sin” khai nhận hành vi trộm cắp 9,5 triệu đồng tại nhà gia chủ. Đồng thời, khai nhận từ tháng 3/2019 đến nay đã nhiều lần trộm tiền nhưng không nhớ rõ là bao nhiêu lần và mỗi lần cụ thể là bao nhiêu tiền.

Ngày 1/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nguyễn Thị Chờ (SN 1951, ở xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Quá trình điều tra xác định, thông qua, Trung tâm giới thiệu việc làm, bà Chờ được gia đình bà Đặng Thị Hiền (SN 1968, ở đường Tôn Đức Thắng, TP Hải Phòng) thuê làm bảo mẫu trông trẻ. Tuy nhiên, thấy chủ nhà để tài sản hớ hênh, Chờ đã nảy sinh lòng tham, nhiều lần trộm cắp tiền gia chủ.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 2/11, sau khi đi làm về, bà Hiền có để túi xách đựng 50 triệu đồng tại phòng ngủ tầng 3 và đi tắm. Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, bà Hiền chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện thấy cọc tiền trong túi xách có nhiều điểm bất thường. Nghi ngờ có việc chẳng lành, bà Hiền đã kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bị mất 9,5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Chờ.

Do nghi ngờ người giúp việc không trung thực, bà Hiền đã gặng hỏi thì Chờ nhận đã trộm cắp số tiền trên và hiện cất giấu tại khu vực bếp tầng 2. Sau đó, bà Hiền đã đến Công an phường Trần Nguyên Hãn trình báo sự việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Chờ đã khai nhận hành vi trộm cắp 9,5 triệu đồng tại nhà bà Hiền vào ngày 2/11.

Ngoài ra, Chờ còn cho biết, từ tháng 3/2019 đến nay đã nhiều lần trộm tiền của gia đình bà Hiền nhưng không nhớ rõ là bao nhiêu lần và mỗi lần cụ thể là bao nhiêu tiền.

Tuy nhiên, chủ nhà cho rằng tài sản bị mất trộm còn lớn hơn con số người nữ giúp việc khai báo. Công an phường Trần Nguyên Hãn đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật về Công an quận Lê Chân để tiếp tục điều tra mở rộng.