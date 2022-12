Hải Phòng: Phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Thời gian gần đây, tại địa bàn một số quận nội thành như Lê Chân và Ngô Quyền của TP Hải Phòng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy với mật độ khá dày, phương thức, thủ đoạn tương tự nhau, biểu hiện liều lĩnh, manh động, táo tợn, gây bức xúc trong nhân dân.

Các đôi tượng cùng tang vật

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 14/12/2022, tại số 62 Kênh Dương, quận Lê Chân, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Mạnh Hùng, sinh 1981, ở số 81 Đồng Thiện, Vĩnh Niệm, Lê Chân, sử dụng vam phá khóa trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen BKS: 16B3-102 của chị N.H.M, sinh 1998, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Từ lời khai của đối tượng Hoàng Mạnh Hùng, kết hợp điều tra xác minh, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân xác định đây là ổ nhóm chuyên sử dụng vam phá khóa để trộm cắp tài sản ( xe máy) trên địa bàn quận Lê Chân và địa bàn khác thuộc thành phố Hải Phòng thời gian qua.

Ngày 21/12/2022 Cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân đã ra lệnh bắt đối với Đinh Hữu Thành, sinh năm 1994, trú tại: Gác 3 lô 1 khu TT An Dương, Lê Chân, về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Hoàng Mạnh Hùng và Đinh Hữu Thành khai nhận trong thời gian chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Lê Chân và Ngô Quyền.

Phương thức thủ đoạn của chúng là lợi dụng khu vực vắng người như trong ngõ sâu, các dãy nhà tập thể cũ, bờ đê để lẻn vào dùng vam phá khóa trộm cắp tài sản mang đi tiêu thụ.

Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân cũng đã xác định đối tượng Nguyễn Kim Hòa, trú tại 2/120 tổ 9 Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng là đối tượng thường xuyên tiêu thụ tài sản do đối tượng Hoàng Mạnh Hùng và Đinh Hữu Thành trộm cắp mà có. Đối tượng Nguyễn Kim Hòa đang bị Cơ quan CSĐT CAQ Ngô Quyền tạm giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác pháp tội mà có.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

