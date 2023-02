Hải Phòng: Nữ sinh mất tích bí ẩn nghi liên quan lừa đảo trên MXH

Trước đó, vào ngày 5/2, UBND xã An Hưng (huyện An Dương, Hải Phòng) nhận được đơn trình báo của gia đình ông N.Q.D. (sinh năm 1973, trú tại An Phong, An Hưng) về việc con gái là N.T.H.H. (sinh năm 2004) mất tích.



Theo đơn trình báo, tối 4/2, chị H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền (cách nhà khoảng hơn 3 km) nhưng đến đêm không thấy về. Người nhà gọi điện nhưng không ai nghe máy nên đã chia nhau đi tìm và phát hiện áo khoác, điện thoại, ví tiền cùng chiếc ô của chị H. tại vị trí giữa cầu Kiền.

Chị H. trước khi mất tích (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ông N.Q.D. cho biết, sau khi H. mất tích, gia đình có kiểm tra điện thoại của con gái, phát hiện H. tham gia mua bán trên mạng xã hội và bị lừa hơn 100 triệu đồng .

“Gia đình vẫn đang tổ chức tìm kiếm từ sáng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Cháu có tham gia mua bán trên các kênh mạng xã hội và nghi bị lừa mất hơn 100 triệu. Do bị lừa nên có thể cháu sốc quá và đã có hành vi dại dột. Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là nghi ngờ thôi chứ chưa thể khẳng định 100%”.

Ông D. cũng đề nghị, ai có thông tin về con gái ông xin liên hệ gia đình theo số điện thoại 0379.817.726. Đặc điểm nhận dạng chị H. cao khoảng 1,58m, tóc ngắn ngang vai.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích chị N.T.H.H, đồng thời xác minh thông tin liên quan việc chị H. bị lừa đảo trên mạng xã hội.

