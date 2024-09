Toàn cảnh thành phố Tuyên Quang ngập trong biển nước

Ngày 11/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài, mực nước sông Lô dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Tuyên Quang ngập lụt. Ảnh: Vũ Khải Nước lũ tăng nhanh gây ngập toàn bộ đường đi. Ảnh: Vũ Khải Theo thông tin từ UBND thành phố Tuyên Quang, nhiều xã, phường... nhà dân đều đã bị ngập. Các gia đình đều đã phải chuyển lên sinh hoạt tại khu vực tầng 2-3 hoặc phải di dời để tránh lũ. Ảnh: XĐ Theo cập nhật từ địa phương, các lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra, rà soát những khu vực nguy hiểm, chủ động di dời sơ tán dân đến nơi an toàn và không để người dân không có chỗ ở, thiếu đói khi phải di dời. Ảnh: XĐ Sáng nay, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại một số khu vực trên địa bàn. Ảnh: XĐ Hiện, chưa thống kê được thiệt hại do ngập lụt gây ra. Ảnh: Vũ Khải Đến khoảng 14h30, nước đã rút hơn 30cm. Mực nước đo được hiện tại trên sông Lô đoạn qua TP Tuyên Quang là 27,39m. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp diễn. Ảnh: Vũ Khải

