Hải Phòng: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đi cướp để lấy tiền chơi game

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng gồm: Đinh Quang Vinh, sinh 2005, ở thôn 3, xã Mỹ Đồng; Nguyễn Thành Nguyên, sinh 2007; Lâm Hoàng Vũ, sinh 2005; cùng xã Trung Hà và Nguyễn Tiến Bắc, sinh 2004, ở thôn Bãi Cát, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào đêm 14/4/2023, Công an huyện Thủy Nguyên nhận tin báo, tại khu vực cầu Vũ Yên, thuộc KCN Vsip Hải Phòng xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Trần Văn Đoạt, sinh 2007, cùng ở huyện Thuỷ Nguyên bất ngờ bị một nhóm đối tượng đuổi đánh, sau đó chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Wave. Ngay sau tiếp nhận trình báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Đồn Công an KCN Vsip nhanh chóng xác minh, điều tra.