Hải Phòng: Bị kiểm tra nồng độ cồn, lái xe đánh thương tích CSGT

Trước đó, vào khoảng 19h15' ngày 12/10/2023, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện An Dương đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường 351, thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Bùi Văn Chiến tại cơ quan Công an Quá trình làm việc, tổ công tác phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn đối với Bùi Văn Chiến (sinh năm 1974, trú tại thôn Nhị Hải, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS: 15D1-379.07. Tuy nhiên, Bùi Văn Chiến không chấp hành hiệu lệnh, chửi bới, chống đối và dùng tay đánh làm bị thương một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện An Dương.



Sáng 21/10, Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Bùi Văn Chiến về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

