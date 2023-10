Vì sao iPhone 15 bị chê tơi tả chỉ là... “thiết bị hạng hai“?

iPhone 15 được coi là phiên bản "thiết bị hạng hai" trong hệ thống sản phẩm của Apple, vì nó thiếu một số tính năng và thông số kỹ thuật quan trọng mà các phiên bản Pro có. Người dùng mong đợi iPhone 15 sẽ có màn hình tương tự như các phiên bản Pro, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nó không có màn hình "Always On" như các phiên bản Pro, và tốc độ làm mới màn hình chỉ 60Hz, trong khi một số thiết bị Android giá rẻ đã sử dụng màn hình 90Hz hoặc cao hơn. iPhone 15 sử dụng chip A16 Bionic, một chip mạnh mẽ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó sử dụng một phiên bản của chip trước đó trong khi các đối thủ khác như Samsung đã sử dụng các chip mới nhất trong sản phẩm của họ.Apple có kiểm soát tối ưu hóa phần mềm và thiết kế chip, nhưng việc sử dụng chip trước đó có thể khiến người dùng cảm thấy bị bỏ lại. Mặc dù iPhone 15 đã chuyển từ cổng Lightning sang USB-C, nhưng cổng USB-C trên iPhone 15 chỉ hỗ trợ giao thức 2.0, trong khi các phiên bản Pro hỗ trợ giao thức 3.2. Điều này giới hạn tốc độ truyền dữ liệu và chất lượng sạc của iPhone 15 so với các thiết bị cao cấp khác. Mặc dù có những cải tiến, iPhone 15 vẫn cảm thấy như một bản rút gọn của các phiên bản Pro, nhiều người dùng cảm thấy rằng nó không đủ để cạnh tranh với các thiết bị Android cùng tầm giá. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm iPhone 15 Pro phiên bản UFO “cực sốc” nhân dịp Halloween.

