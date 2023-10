Phổ Nghi tiết lộ gì về lãnh cung khiến hậu thế được phen “xanh mặt"?

Phổ Nghi là hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh cũng như trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Dù sống trong Tử Cấm Thành không lâu nhưng ông hoàng này biết được nhiều bí mật về cuộc sống của vua chúa và cung điện xa hoa, tráng lệ này. Trong cuốn hồi ký, Phổ Nghi có những chia sẻ về lãnh cung. Ông cho hay lãnh cung là cách gọi chung nơi ở hoặc nơi giam giữ những phi tần bị hoàng đế phế bỏ, trừng phạt vì phạm vào đại tội. Do đó, lãnh cung có thể là bất cứ căn phòng nào ở trong Tử Cấm Thành. Phi tần ở cung nào thì sẽ trở thành lãnh cung nếu bị hoàng đế phế bỏ. Thông tin mà hoàng đế Phổ Nghi đề cập trong cuốn hồi ký đã được Bảo tàng Cố Cung xác thực. Điều này có nghĩa trong các triều đại khác nhau, lãnh cung ở những vị trí khác nhau. Quả thật, dưới thời nhà Minh, hoàng đế Vạn Lịch từng giam phi tần thất sủng của mình trong Cảnh Dương Cung. Cung điện này trở thành lãnh cung khi đó. Đến thời vua Quang Tự, Trân Phi từng phải sống trong lãnh cung tại Cảnh Kỳ Các. Khi sống trong lãnh cung, phi tần sẽ trải qua cuộc sống cô đơn, hiu quạnh, đáng sợ giống như "chốn địa ngục". Nguyên do là bởi khi sống trong lãnh cung, phi tần sẽ không còn cung nữ, thái giám hầu hạ, chăm lo mọi sinh hoạt hàng ngày. Họ cũng thiếu thốn đồ đạc, vật dụng hàng ngày như quần áo, chăn gối, đồ ăn thức uống... Ngay cả khi đau ốm, bệnh tật, họ cũng không được thái y thăm khám, bốc thuốc. Vậy nên, không ít phi tần sau khi bị đày vào lãnh cung trở nên gầy gò, ốm yếu, dễ mắc bệnh và qua đời khi còn trẻ. Thậm chí, nhiều người phát điên, tìm đến cái chết để giải thoát khỏi cuộc sống như địa ngục trong lãnh cung. Do lãnh cung không được hoàng đế đoái hoài đến nên những cung điện này ngày càng xuống cấp, hư hại, phủ đầy bụi bặm, âm u và lạnh lẽo. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng thấy khó chịu, thậm chí lạnh sống lưng. Vì vậy, lãnh cung trong Tử Cấm Thành không mở cửa đón khách tham quan. Mời độc giả xem video: Cuộc đời phi tần duy nhất “dám” đệ đơn ly hôn với Hoàng đế.

