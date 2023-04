Hải Phòng: Bị đình chỉ, quán karaoke Galaxy vẫn ngang nhiên hoạt động

Trước đó, vào khoảng 21h45 ngày 08/4/2023, Đoàn công tác Đội 3 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - CATP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Niệm Nghĩa và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Lê Chân kiểm tra Quán karaoke Galaxy (số 276 đường Nguyễn Cộng Hòa, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra nội dung về việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động ngành, nghề kinh doanh dịch vụ karaoke.



Tại thời điểm kiểm tra, chủ Quán karaoke Galaxy chưa xuất trình được các giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, có 06 tầng với 06 phòng hát, trong đó 02 phòng hát với 16 người đang hát (06 nữ, 10 nam) và sử dụng dịch vụ karaoke.

Ban đầu xác định, Quán karaoke Galaxy đang bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, cơ quan Công an đã thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm Quán karaoke Galaxy, bàn giao cho Công an quận Lê Chân xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/4/2023, Công an thành phố Hải Phòng đã thông báo danh sách 153 cơ sở bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/3/2023.

