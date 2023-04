Hai ô tô va chạm trên cao tốc, 4 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 1h25 ngày 5/4, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn thuộc địa phận xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế Lê Đức T. (SN 1968, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô BKS 14A-274.xx chở chị gái Lê Thị H. (SN 1964, trú tại tỉnh Thái Bình) đi trên cao tốc, hướng Hà Nội. Khi đến đoạn đường qua thôn Xuân Úc (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), xe ôtô do tài xế Tiến điều khiển va chạm với ô tô BKS 15A-235.xx do tài xế Nguyễn Bằng V. (SN 1981) điều khiển, chở anh Lã Ngọc T. (SN 1991), cả hai cùng đang công tác tại Công an TP Hải Phòng.