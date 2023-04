Cận cảnh đàn ong mang về hàng trăm triệu cho Giám đốc HTX

Ông Đặng Thanh Tùng (54 tuổi, ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, hiện là Giám đốc HTX nuôi ong Tùng Hằng) cho biết, năm 1997, khi cánh rừng ngập mặn rộng hơn 600 ha ở ven sông Văn Úc được trồng theo dự án Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa do Nhật Bản tài trợ bắt đầu nở hoa, một số người dân ở Hải Dương mang hàng chục đàn ong về đặt tại đây để hút mật. Nhận thấy việc nuôi ong cạnh rừng ngập mặn có nhiều thuận lợi, hiệu quả kinh tế cao lại thân thiện với môi trường nên ông Đặng Thanh Tùng đã tìm học nghề rồi chuyển hướng phát triển kinh tế sang nuôi ong lấy mật. Ông Tùng chia sẻ: “Khác với ong nuôi tại những nơi khác khi ong hút mật từ hoa vải, nhãn…chỉ đủ lượng thức ăn cho ong khoảng 1 - 2 tháng, hết mùa hoa, thợ nuôi ong lại phải chuyển đàn. Còn với hàng trăm ha rừng ngập mặn của xã Đại Hợp thì cho hoa gần như quanh năm. Đến khoảng tháng 8 - 9, sản lượng hoa rừng ngập mặn ít đi thì người nuôi ong lại di chuyển đàn ong sang địa phương bên cạnh là phường Bàng La (quận Đồ Sơn) - nơi có hàng trăm ha táo Bàng La trổ hoa để ong hút mật. Riêng những tháng không có hoa, nếu bắt buộc phải cho ong ăn đường để sống, duy trì đàn thì ông Tùng cũng không dùng mật trong thời gian này để bán…” Cũng theo ông Tùng, nghề nuôi ong không quá khó, ai quan tâm cũng có thể làm được. Nhất là khi trước nhà là cả một rừng hoa lậu. Cây lậu cứ thế lớn lên, chỉ cần bảo vệ, không phải chăm sóc hay phòng trừ sâu bệnh. So với các sản phẩm mật ong nuôi bán tự nhiên khác, thì mật ong nuôi từ rừng ngập mặn luôn đảm bảo không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong trong nguồn thức ăn của ong, hàm lượng các chất khoáng cao hơn, chính vì lẽ đó mật ong đảm bảo chất lượng và giàu dinh dưỡng hơn. Từ số lượng 2 đàn ong lúc ban đầu, nay gia đình ông Tùng đã phát triển lên gần 400 đàn ong. Mật ong của gia đình sản xuất không đủ cung ứng cho khách hàng. Có năm gia đình ông Tùng thu về 5.000 lít mật ong, bán với giá 300.000 đồng/ lít, trừ mọi chi phí đầu tư gia đình ông thu được 500 triệu đồng tiền lãi. Thấy ông Tùng nuôi ong mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân tại xã Đại Hợp cũng làm theo. Năm 2010, ông Tùng thành lập tổ nuôi ong gồm 12 hộ. Năm 2020, ông Tùng mở rộng đầu tư, thành lập HTX nuôi ong Tùng Hằng với 7 thành viên. Hiện tại đàn ong của HTX Tùng Hằng là 800 đàn. Trung bình một năm, mỗi đàn ong cho thu hoạch 12 lít mật, tổng lượng mật của HTX là 10.000 lít/năm. Sản phẩm có tem mác, nguồn gốc, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, có hộp đựng... Mật ong của HTX rất được ưa chuộng tại các thị trường như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An... Trong suốt hơn 20 năm nuôi ong, ông Tùng cũng luôn là người đi tiên phong trong việc cải tiến kỹ thuật để phát triển đàn ong mạnh hơn. Năm 2020, HTX Tùng Hằng được UBND TP Hải Phòng, Sở NN&PTNT TP Hải Phòng quan tâm đầu tư cho hệ thống máy tách nước thủy phân mật ong. Nhờ có hệ thống máy móc hiện đại này mà mật ong của HTX sau khi thu hoạch sẽ được ép tách nước để đảm bảo hàm lượng nước trong mật dưới 23%, mật để lâu không bị chua, chất lượng mật tốt hơn. Với thương hiệu mật ong sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, mật ong của HTX Tùng Hằng được coi là đặc sản của vùng rừng ngập mặn ven biển. Sản phẩm được UBND TP Hải Phòng xếp hạng 3 sao OCOP.

Ông Đặng Thanh Tùng (54 tuổi, ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, hiện là Giám đốc HTX nuôi ong Tùng Hằng) cho biết, năm 1997, khi cánh rừng ngập mặn rộng hơn 600 ha ở ven sông Văn Úc được trồng theo dự án Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa do Nhật Bản tài trợ bắt đầu nở hoa, một số người dân ở Hải Dương mang hàng chục đàn ong về đặt tại đây để hút mật. Nhận thấy việc nuôi ong cạnh rừng ngập mặn có nhiều thuận lợi, hiệu quả kinh tế cao lại thân thiện với môi trường nên ông Đặng Thanh Tùng đã tìm học nghề rồi chuyển hướng phát triển kinh tế sang nuôi ong lấy mật. Ông Tùng chia sẻ: “Khác với ong nuôi tại những nơi khác khi ong hút mật từ hoa vải, nhãn…chỉ đủ lượng thức ăn cho ong khoảng 1 - 2 tháng, hết mùa hoa, thợ nuôi ong lại phải chuyển đàn. Còn với hàng trăm ha rừng ngập mặn của xã Đại Hợp thì cho hoa gần như quanh năm. Đến khoảng tháng 8 - 9, sản lượng hoa rừng ngập mặn ít đi thì người nuôi ong lại di chuyển đàn ong sang địa phương bên cạnh là phường Bàng La (quận Đồ Sơn) - nơi có hàng trăm ha táo Bàng La trổ hoa để ong hút mật. Riêng những tháng không có hoa, nếu bắt buộc phải cho ong ăn đường để sống, duy trì đàn thì ông Tùng cũng không dùng mật trong thời gian này để bán…” Cũng theo ông Tùng, nghề nuôi ong không quá khó, ai quan tâm cũng có thể làm được. Nhất là khi trước nhà là cả một rừng hoa lậu. Cây lậu cứ thế lớn lên, chỉ cần bảo vệ, không phải chăm sóc hay phòng trừ sâu bệnh. So với các sản phẩm mật ong nuôi bán tự nhiên khác, thì mật ong nuôi từ rừng ngập mặn luôn đảm bảo không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong trong nguồn thức ăn của ong, hàm lượng các chất khoáng cao hơn, chính vì lẽ đó mật ong đảm bảo chất lượng và giàu dinh dưỡng hơn. Từ số lượng 2 đàn ong lúc ban đầu, nay gia đình ông Tùng đã phát triển lên gần 400 đàn ong. Mật ong của gia đình sản xuất không đủ cung ứng cho khách hàng. Có năm gia đình ông Tùng thu về 5.000 lít mật ong, bán với giá 300.000 đồng/ lít, trừ mọi chi phí đầu tư gia đình ông thu được 500 triệu đồng tiền lãi. Thấy ông Tùng nuôi ong mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân tại xã Đại Hợp cũng làm theo. Năm 2010, ông Tùng thành lập tổ nuôi ong gồm 12 hộ. Năm 2020, ông Tùng mở rộng đầu tư, thành lập HTX nuôi ong Tùng Hằng với 7 thành viên. Hiện tại đàn ong của HTX Tùng Hằng là 800 đàn. Trung bình một năm, mỗi đàn ong cho thu hoạch 12 lít mật, tổng lượng mật của HTX là 10.000 lít/năm. Sản phẩm có tem mác, nguồn gốc, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, có hộp đựng... Mật ong của HTX rất được ưa chuộng tại các thị trường như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An... Trong suốt hơn 20 năm nuôi ong, ông Tùng cũng luôn là người đi tiên phong trong việc cải tiến kỹ thuật để phát triển đàn ong mạnh hơn. Năm 2020, HTX Tùng Hằng được UBND TP Hải Phòng, Sở NN&PTNT TP Hải Phòng quan tâm đầu tư cho hệ thống máy tách nước thủy phân mật ong. Nhờ có hệ thống máy móc hiện đại này mà mật ong của HTX sau khi thu hoạch sẽ được ép tách nước để đảm bảo hàm lượng nước trong mật dưới 23%, mật để lâu không bị chua, chất lượng mật tốt hơn. Với thương hiệu mật ong sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, mật ong của HTX Tùng Hằng được coi là đặc sản của vùng rừng ngập mặn ven biển. Sản phẩm được UBND TP Hải Phòng xếp hạng 3 sao OCOP.