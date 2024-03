Hải Phòng: Bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội huyện Cát Hải 2024

Theo đó, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước.

Màn pháo hoa chào mừng sự kiện Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá tại Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong. Ảnh: Hồng Phong Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân trong các ngày lễ lớn năm 2024; tổ chức tốt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm quảng bá hình ảnh con người và TP Hải Phòng đến đông đảo Nhân dân, du khách trong nước, quốc tế và ý nghĩa đặc biệt của sự kiện UNESCO chính thức công nhận Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh, UBND TP Hải Phòng dự kiến xây dựng Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Chương trình Lễ hội huyện Cát Hải năm 2024, hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.



Thời gian bắt đầu sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh ” khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2024, khoảng 21h45’, ngày 31/3/2024 (Chủ nhật).

UBND TP Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì cùng UBND huyện Cát Hải, Công an TP và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định; đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước.

