Hải Dương: Trách nhiệm vụ chi bồi thường hàng trăm m2 sai cho xã?

Chủ tịch UBND TP Hải Dương vừa ký ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với một số cán bộ, nguyên cán bộ, công chức xã Thượng Đạt (cũ), nay là xã An Thượng, TP Hải Dương.



Tháng 5/2024, Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải bài viết “Hải Dương: Nhận sổ đỏ đất nông nghiệp, dân tá hỏa “mất” hàng trăm m2”. Nội dung phản ánh việc bà Nguyễn Thị Phương (trú tại KDC số 1, xã An Thượng, TP Hải Dương) được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD đất) số DO 966959 ngày 23/4/2024.

Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 61, diện tích 676m2, loại đất nuôi trồng thủy sản nằm trong dự án khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn.

Tuy nhiên, bà Phương phát hiện thửa đất số 179, tờ bản đồ số 61, diện tích 676m2, loại đất nuôi trồng thủy sản thể hiện trong GCN QSD đất của bà nhưng đã được bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn cho UBND xã An Thượng từ trước đó.

Bà Phương sau đó đã làm đơn tố cáo gửi UBND TP Hải Dương. Ngày 1/7, Chủ tịch UBND TP Hải Dương đã ban hành Quyết định 2463 thụ lý tố cáo và thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo đối với một số cán bộ, nguyên cán bộ, công chức xã Thượng Đạt (cũ), xã An Thượng, TP Hải Dương đã có hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Sai phạm của cựu công chức địa chính xã

Kết luận nêu rõ, nội dung tố cáo ông Vũ Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Thượng, nguyên Chủ tịch UBND xã An Thượng và ông Nguyễn Văn Bích, nguyên cán bộ địa chính xã An Thượng (TP Hải Dương) đã xác nhận hồ sơ để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn đối với thửa đất số 179, tờ bản đồ số 61 có diện tích 676m2, loại đất nuôi trồng thủy sản cho UBND xã An Thượng là không đúng quy định của pháp luật là tố cáo đúng.

Theo UBND TP Hải Dương, việc xác nhận của UBND xã An Thượng đối với thửa đất số 179 là đất công ích của UBND xã là sai về chủ sử dụng đất, dẫn đến bồi thường hỗ trợ không đúng đối tượng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất (chủ sử dụng đất hiện tại là bà Nguyễn Thị Phương, trú tại KDC số 1, xã An Thượng chưa được bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất 179).

Kết luận nêu rõ, thửa đất số 179, tờ bản đồ số 61 (tờ cũ số 05), diện tích 676 m2 đã được giao cho hộ ông Nguyễn Văn Dìu trong GCN QSD đất số CR 677390 ngày 10/7/2019 do UBND TP Hải Dương cấp. Sau đó, thửa đất số 179 đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Phương và đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hải Dương cấp GCN QSD đất số DO 966959 ngày 23/4/2024.

Việc thực hiện chuyển nhượng GCN QSD đất cho bà Phương năm 2024 thực hiện theo quy trình nhưng do sơ suất, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đã không kiểm tra lại thông tin, mặt khác cũng không nhận được thông báo, quyết định thu hồi đất đối với thửa 179 dẫn đến thực hiện chuyển nhượng GCN QSD đất đối với thửa đất đã bị thu hồi. Trách nhiệm thuộc về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hải Dương và cá nhân ông Lê Văn Hạnh, viên chức Chi nhánh.

Đối với việc thu hồi, lập phương án bồi thường GPMB thửa đất 179, tờ bản đồ số 05, diện tích 668m2, kết luận nêu rõ, do căn cứ xác nhận của UBND xã An Thượng về thửa đất 179 là đất công ích của xã (năm 2020, 2021) sai về chủ sử dụng đất nên Ban GPMB thành phố đã lập phương án bồi thường GPMB (đợt 8) của dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn giai đoạn 1 và hỗ trợ của UBND xã An Thượng. Việc để tồn tại 2 báo cáo số 57 ngày 13/3/2020 đối với thửa 179 nhưng khác nội dung về chủ sử dụng đất là không đúng quy định.

Thửa đất nuôi trồng thủy sản trong sổ đỏ nông nghiệp của người dân đã được chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất công điền cho UBND xã An Thượng.

Trách nhiệm chính việc để xảy ra sai sót, vi phạm trên thuộc về ông Nguyễn Văn Bích, nguyên cán bộ địa chính xã Thượng Đạt, An Thượng với vai trò là cán bộ địa chính tham mưu cho UBND xã trong việc xác định nguồn gốc đất GPMB đã không làm hết trách nhiệm, xác nhận chủ sở hữu đất không đúng, dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ thửa đất 179 sai đối tượng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, vi phạm quy định tại Luật đất đai năm 2013, phải xem xét kỷ luật.

UBND TP Hải Dương cũng cho rằng, cần xem xét trách nhiệm của ông Vũ Văn Bắc, nguyên Chủ tịch UBND xã An Thượng đã ký báo cáo 57 ngày 13/3/2020 và ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng đã ký Bảng xác nhận nguồn gốc đất ngày 25/8/2021 theo nội dung tham mưu của ông Bích.

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP chưa kiểm tra, thẩm định kỹ về nguồn gốc đất khi tham mưu cho Hội đồng GPMB dự án, không phát hiện ra sai sót về chủ sử dụng đất đối với thửa 179 dẫn đến Hội đồng GPMB dự án đã tính toán, bồi thường hỗ trợ thửa 179 cho UBND xã An Thượng sai về đối tượng sử dụng đất, cần xem xét trách nhiệm.

Kết luận cũng đề cập đối với Biên bản về xác minh chuyển đổi đất nông nghiệp ngày 6/11/2019 giữa ông Đỗ Văn Dứa và bà Phùng Thị Lánh đối với thửa đất số 235, tờ bản đồ số 05, diện tích 705m2 và thửa đất 366, tờ bản đồ số 2, diện tích 659m2 tại xã Thượng Đạt (nay là xã An Thượng).

Theo đó, qua làm việc, xác minh với những người ký xác nhận vào biên bản gồm ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Chủ tịch UBND xã Thượng Đạt cũ, ông Nguyễn Văn Bích, nguyên công chức địa chính xã Thượng Đạt cũ và An Thượng, bà Phùng Thị Phương Anh, nguyên công chức tư pháp xã Thượng Đạt cũ và ông Phùng Văn Hưởng, Trưởng thôn, khu dân cư số 1 cho thấy, thời điểm thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường GPMB cho các hộ dân thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn (năm 2019, 2020) có rất nhiều hộ dân đã tự ý đổi đất cho nhau để sản xuất nông nghiệp (chuyển đổi, đào ao thả cá, trồng cây. Riêng khu dân cư số 1 đã có khoảng 30 hộ dân đổi đất cho nhau) mà không thông qua UBND xã, không tiến hành các thủ tục về đất đai theo quy định.

Do vậy, UBND xã đã thiết lập các biên bản xác minh đối với các hộ đổi đất nông nghiệp, trong đó có 2 hộ ông Dứa và bà Lánh. Biên bản này do ông Bích, cán bộ địa chính xã thiết lập. Ông Bích cho biết, khi thiết lập biên bản trên đã ghi nhầm lẫn, đảo lộn về số thửa của 2 thửa đất 2 hộ.

Đối với giấy ủy quyền về việc nhận tiền đền bù, hỗ trợ GPMB dự án khu đô thị Bắc Cầu Hàn ngày 10/11/2019 giữa bà Lánh (vợ ông Dìu) và ông Dứa đối với thửa 336, tờ bản đồ số 05, diện tích 705m2 tại xã Thượng Đạt (nay là xã An Thượng), qua làm việc xác minh với ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Chủ tịch UBND xã Thượng Đạt và ông Bích, nguyên công chức địa chính xã Thượng Đạt và An Thượng, bà Lánh, ông Dứa cho thấy, thời điểm thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường GPMB cho các hộ dân, trên địa bàn xã có rất nhiều hộ dân đã tự ý đổi đất cho nhau để sản xuất nông nghiệp mà không thông qua UBND xã.

Do vậy, UBND xã phải lập các giấy ủy quyền để giải quyết vướng mắc trong GPMB cho các hộ phục vụ công tác GPMB. Ông Bích đã lập giấy ủy quyền, sau khi ông Dứa và bà Lánh ký, ông Bích đã trình ông Trường ký xác nhận vào giấy ủy quyền. Sau đó năm 2020, khi các hộ thống nhất lại việc nhận tiền bồi thường và tài sản, giấy ủy quyền này không cần thiết nữa và không sử dụng. Tuy nhiên, ông Bích không thực hiện hủy bỏ giấy ủy quyền.

UBND TP Hải Dương kết luận, việc lập biên bản về việc xác minh chuyển đổi đất nông nghiệp ngày 6/11/2019 giữa ông Đỗ Văn Dứa và bà Phùng Thị Lánh và Giấy Ủy quyền về việc nhận tiền đền bù, hỗ trợ GPMB dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn ngày 10/11/2019 giữa bà Lánh và ông Dứa là đúng với thực tế diễn ra, các bên ký biên bản, giấy ủy quyền đều xác nhận đã ký vào các văn bản này.

Ông Bích là người thiết lập 2 văn bản trên với mục đích giải quyết vướng mắc về GPMB cho các hộ đổi đất cho nhau, phục vụ công tác GPMB dự án. Tuy nhiên, có sai sót là đã ghi nhầm, lẫn lộn số các thửa đất trong cả 2 văn bản và không thực hiện hủy giấy ủy quyền khi không có giá trị sử dụng nữa. 2 văn bản này sau khi thiết lập đã không được sử dụng vào việc gì, không gây ra thiệt hại về tài sản, kinh tế cho hai hộ ông Dứa, bà Lánh. Thông tin về số thửa đất trong 2 văn bản bị ghi sai, một phần đã gây ra sự hiểu lầm của người tố cáo và 2 hộ dân cho rằng đã lập khống các văn bản. Trách nhiệm để xảy ra sai sót thuộc về ông Nguyễn Văn Bích khi không kiểm tra kỹ hồ sơ, ghi nhầm số các thửa đất và không hủy giấy ủy quyền.

Sai phạm phải xem xét kỷ luật

Từ kết luận trên, UBND TP Hải Dương giao Phòng TN&MT, Ban GPMB TP, UBND xã An Thượng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP và Hội đồng GPMB dự án hủy bỏ nội dung về thửa đất 179, tờ bản đồ 61 (tờ bản đồ cũ số 05), diện tích 676m2 tại các văn bản: Thông báo thu hồi đất số 208, quyết định thu hồi đất số 5700, Quyết định phê duyệt phương án GPMB số 5699 của UBND TP về dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn giai đoạn 1.

Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với thửa đất số 179, diện tích 676m2 tại xã An Thượng đúng chủ sử dụng đất hiện tại là bà Nguyễn Thị Phương theo quy định. Ban GPMB TP cung cấp hồ sơ có liên quan cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP Hải Dương để làm thủ tục điều chỉnh GCN QSD đất số DO 966959 ngày 23/4/2024 cho bà Nguyễn Thị Phương theo quy định.

UBND TP Hải Dương yêu cầu Phòng TN&MT TP thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc kiểm tra, thẩm định đối với thửa đất 179 không đúng chủ sử dụng đất, có phần trách nhiệm dẫn đến việc tham mưu cho Hội đồng GPMB dự án lập phương án, bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng sử dụng đất.

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP Hải Dương thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng QSD đất, thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất số DO 966959 ngày 23/4/2024 cho bà Nguyễn Thị Phương.

Phòng Nội vụ TP và UBND xã An Thượng tham mưu cho UBND TP xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bích, nguyên công chức địa chính xã An Thượng do ông Bích không làm hết trách nhiệm, tham mưu xác nhận chủ sử dụng đất không đúng dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ thửa đất 179 sai đối tượng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, phải xem xét kỷ luật.

UBND TP Hải Dương đề nghị Đảng ủy, UBND xã An Thượng xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bích, Đảng viên, nguyên công chức địa chính xã Thượng Đạt, An Thượng. Kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Vũ Văn Bắc, nguyên Chủ tịch UBND xã An Thượng và ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng trong việc đã ký xác nhận các văn bản có sai sót do cán bộ chuyên môn tham mưu.